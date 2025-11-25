Abonē! E-avīze
Otrdiena, 25. novembris
Katrīna, Kate, Kadrija, Trīne, Katrīne
Apē grib “pump–track” trasi

08:27 25.11.2025

Agita Bērziņa

Apē iecerēts izveidot aktīvās kustības parku “Ape Ride Park” – asfaltētu, multifunkcionālu “pump–track” trasi. Novembra Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē deputāti šo ieceri atbalstīja, paredzot līdzfinansējumu projekta īstenošanai.

“Šādas trases izveide prasa ievērojamus finansiālos ieguldījumus, tādēļ plānojam iesniegt projektu biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”, lai saņemtu LEADER finansējumu. Projekts gan vēl nav iesniegts, tāpēc šobrīd nevaram droši apgalvot, ka tas tiks apstiprināts un finansējums būs. Tomēr ejam uz to, un pirmais solis jau sperts – domes atbalsts saņemts,” stāsta projektu vadītāja Daiga Bojāre. Ideja Apē līdzās BMX trasei un volejbola laukumiem izveidot jaunu aktīvās atpūtas vietu nākusi no pašiem iedzīvotājiem – iniciatīvu rosinājusi Apes iedzīvotāju padome.

“Veidos vienotu aktīvās atpūtas kompleksu. BMX trasē var braukt tikai ar BMX velosipēdiem, bet asfaltēto trasi varēs izmantot daudz plašāk – ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām. Mērķis ir dažādot jauniešiem pieejamās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Visiem ļoti patīk Smiltenes aktīvās atpūtas parks “Smiltiņš”, kur arī ir “pump–track” trase, un mēs Apē vēlamies ko līdzīgu – vietu, kur vienkopus pieejamas vairākas aktivitātes. Bērni jau labu laiku jautā, kāpēc Apē nav šādas trases – apkārtējās pilsētās ir, un viņi ļoti gribētu tādu arī pie mums,” piebilst D. Bojāre.

Projekta kopējās izmaksas plānotas ap 100 000 eiro, un pašvaldībai jāparedz 10 % līdzfinansējums.

Kaspars komentē:

Divu pagastu vadība vienās rokās

Traki tai Smiltenes novadā... 2 pagastus grūti vadīt... Varbūt var atbraukt uz Alūksni pieredzes apmaiņā, jo te viens cilvēks spēj 15 pagastus vadīt!?

09:41 25.11.2025

DZINTARS komentē:

Dots devējam atdodas

Protams visos ruporos skandina par veselīgu dzīvesveidu un cukurs ar apšaubāmas kvalitātes konfektēm nav tas par ko būtu jāsatraucas mūsdienās....medus, gaļa, melnzeme, malka, u.c. lietas saņemtas no[...]

21:07 24.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025