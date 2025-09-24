Apdraudēta pilsoņu iniciatīvu platformas ManaBalss.lv pastāvēšana

Digitālās demokrātijas platforma ManaBalss.lv, kas jau14 gadus kalpojusi par galveno rīku iedzīvotāju tiešai līdzdalībai politikas veidošanā, šobrīd atrodas uz izdzīvošanas robežas. Platforma līdz šim pamatā balstījās uz sabiedrības ziedojumiem, taču šo ienākumu apjoms pēdējos gados ir samazinājies līdz kritiskam minimumam, radot apdraudējumu tās turpmākai darbībai. ManaBalss komanda aicina cilvēkus ziedot, lai platforma var turpināt pastāvēt.
“Ja ManaBalss vairs nebūs, tad pilsoņiem paliks tikai vēlēšanas reizi četros gados. Saeimas dienas kārtību viņi tieši un ikdienā vairs neveidos,” uzsver organizācijas vadītājs Imants Breidaks. “Protams, Satversme paredz arī referendumu iespēju – bet zināms, cik grūti Latvijā ir tos ierosināt un cik reti tie notiek. Slēdzot Manabalss.lv, mēs visi zaudēsim būtisku demokrātijas instrumentu, kas devis iespēju katram pilsonim dāvināt savas idejas Latvijai.” Šādam scenārijam savukārt ir potenciāli draudīgas ilgtermiņa sekas – arvien jūtamāka autoritāru sistēmu klātbūtne.
Kopš dibināšanas 2011. gadā “Oligarhu kapusvētku” laikā ManaBalss.lv kļuvusi par starptautiski atzītu inovāciju demokrātijas stiprināšanā un rezultatīvāko šāda veida platformu pasaulē – 140 iniciatīvas ir nonākušas līdz Saeimas balsojumam, no kurām 81 pārtapušas likumos. Platforma ietekmējusi arī konstitucionālas pārmaiņas – atklātas prezidenta vēlēšanas – un sekmējusi 26 iniciatīvu pieņemšanu pašvaldībās.
ManaBalss komanda būs pateicīga par katru atbalstu un ziedojumu.
