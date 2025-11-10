Apbalvoti Smiltenes novada pašvaldības konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā 2025” uzvarētāji

7. novembra vakarā svinīgā gaisotnē aizvadīts Smiltenes novada lielākais uzņēmējiem veltītais pasākums, kura laikā godināti Smiltenes novada pašvaldības konkursa “Gada balva uzņēmējdarbībā 2025” uzvarētāji. Veiksmīgi un godprātīgi darbojoties nozarē, uzņēmumi ne vien veicinājuši ekonomisko izaugsmi, bet arī stiprinājuši mūsu novada tēlu un kopienu. Šogad novada balvas pasniegtas 13 uzņēmējiem 11 kategorijās. Galvenā no tām bija kategorijā “Uzņēmums ar pievienoto vērtību”, ko saņēma SIA “AW Latvia”, informē pašvaldība.
Klātesošos uzņēmējus un viesus uzrunāja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis: “Kādu laiku es esmu bijis arī jūsu uzņēmējdarbības kurpēs, un es zinu, ka, lai arī reizēm tā maize ir biezāka un tajā šķietami ir kaut kas garšīgāks, tomēr tas nav viegls darbs. It sevišķi, ja sāc no maza uzņēmēja – augot, ir jābūt apveltītam ar ļoti daudz spējām, un ne katrs to var, jo ir jābūt direktoram, reizē iekrāvējam, šoferim un pat mārketinga stratēģim.”
Pasākuma pirmajā daļā Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs prezentēja novada ekonomiskos rādījumus, kā arī nozīmīgākos attīstības projektus. Savukārt AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” valdes loceklis Jēkabs Krieviņš dalījās vērtīgu informāciju par dažādām atbalsta programmām uzņēmējiem.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds pateicās uzņēmējiem par viņu ieguldījumu valsts un novada aizsardzībā, teikdams: “Man ir liels pagodinājums šovakar būt kopā ar jums, Smiltenes novada uzņēmēji, un redzēt šos skaistos apbalvojumus. No sirds vēlos jums pateikt paldies, jo bez jums nebūtu iespējams Latvijas aizsardzības budžets.”
Svinīgā pasākuma otrajā daļā notika apbalvošanas ceremonija, kurā sumināti 13 komersanti, kurus izraudzījās konkursa vērtēšanas komisija.
Galveno balvu kategorijā “Uzņēmums ar pievienoto vērtību” saņēma SIA “AW Latvia”
- SIA “AW Latvia” ir Latvijā izveidots uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi kokapstrādē. Tā darbība apvieno meistarību, dizainu un ilgtspējīgu domāšanu, piedāvājot risinājumus, kas piešķir kokam jaunu dzīvi un jēgu. Uzņēmuma darbība ietver divus zīmolus – “Antique Wood” un “Wooden Wall Design”. “Antique Wood” savieno pagātnes stāstu ar mūsdienu estētiku, apvieno ilgtspējīgu domāšanu un izsmalcinātību, piedāvājot ekoloģiskus risinājumus būvniecībā, galdniecībā un interjera dizainā, piešķirot “otro elpu” senajiem kokmateriāliem un pārvēršot vēsturi par mūsdienīgu vērtību. Savukārt “Wooden Wall Design” piedāvā augstas kvalitātes iekšdurvis, dekoratīvos sienas paneļus, lampas un apdares materiālus no dabīga koka. SIA “AW Latvia” rada vērtības, kas stāsta par Latvijas koka spēku, skaistumu un ilgmūžību. Pievienotā vērtība rodas tur, kur radošums satiekas ar atbildību, un kur darbs pārtop mākslā.
Kategorijā “Lielākais nodokļu maksātājs pašvaldībai” balvu saņēma:
Trešais lielākais – SIA “Smiltene Impex”
- SIA “Smiltene Impex” (SIA “Lameko Impex” meitas uzņēmums) atrodas Launkalnes pagastā un nodrošina pilnu kokmateriālu ražošanas ciklu — no apaļkoksnes līdz gatavai, ēvelētai produkcijai ar jaudu līdz 50 000 m³ gadā. Uzņēmuma moderna zāģētava izmanto vācu “Holtec” un LINCK automatizētās tehnoloģijas, kas nodrošina precīzu kokmateriālu apstrādi, šķirošanu un pakošanu. Koksnes žāvēšana notiek kaltēs ar 520 m³ ietilpību, samazinot mitrumu līdz 8 % un nodrošinot kvalitāti mēbeļu ražošanai. Tālākās pārstrādes cehā tiek ražota ēvelētā produkcija un dārza programmas izstrādājumi, pielāgoti klientu vajadzībām.
Otrais lielākais – AS “Stora Enso Latvija”
- AS “Stora Enso Latvija” ražo augstas kvalitātes kokmateriālus, termokoksni un granulas ar kopējo jaudu vairāk nekā 300 000 m³ gadā, eksportējot produkciju uz Baltijas valstīm, Eiropu un citur pasaulē. Pēdējo gadu laikā uzņēmums ir ievērojami investējis Launkalnes kokzāģētavā, un turpina to darīt, lai modernizētu un digitalizētu rūpnīcu, uzlabojot efektivitāti un nodrošinot mūsdienu vides vajadzības.
Vislielākais – SIA “Firma Madara 89”
- SIA “Firma Madara 89” ir lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldībā un viens no nozīmīgākajiem nodokļu maksātājiem Vidzemē, jo samaksā vairāk nekā pusi no visiem nodokļiem, ko pērn nodokļos samaksājuši reģionā reģistrētie pārtikas mazumtirgotāji. Uzņēmums jau daudzus gadus ir iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta “Lielo nodokļu maksātāju” sarakstā, konsekventi un godprātīgi veicot maksājumus, tādējādi veicinot valsts un pašvaldības budžeta ieņēmumus, infrastruktūras un reģionu attīstību.
Kategorijā “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas” balvu saņēma AS “Smiltenes piens”
- AS “Smiltenes piens” 2024. gadā sasniedzis lielāko apgrozījumu uzņēmuma vēsturē – 30,6 miljonus eiro, kas ir par 13,76 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet peļņa pieaugusi līdz 629,5 tūkstošiem eiro. Pieaugumu nodrošināja siera ražošanas un eksporta apjomu kāpums. Uzņēmums aktīvi iegulda ražošanas attīstībā un modernizācijā, un 2024.–2025. gadā kopējās investīcijas sasniegs gandrīz 4 miljonus eiro. Pērn pabeigta siera, biezpiena, krējuma un sūkalu pārstrādes cehu modernizācija. “Smiltenes piens” turpina attīstīt produktus ar paaugstinātu proteīna saturu un plāno 2025. gadā palielināt apgrozījumu par 12 %, nostiprinot pozīcijas gan vietējā, gan eksporta tirgū. “Smiltenes piens” neapstājas pie sasniegtā – šogad tiks pabeigtas investīcijas pilnpiena produktu pildīšanas cehā un Blomes pienotavā.
Kategorijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma SIA “GoPlay”
- SIA “GoPlay” – zīmols Laukumi.lv – ir uzņēmums, kas rada vidi kustībai, priekam un attīstībai.
Uzņēmuma piedāvājumā ir plašs āra rotaļu kompleksu un vingrošanas iekārtu klāsts, kas iedvesmo gan bērnus, gan pieaugušos būt aktīviem. “GoPlay” komanda aug kopā ar saviem klientiem, sekojot jaunākajām nozares tendencēm un meklējot labākos risinājumus. Uzņēmumā tic, ka kvalitatīva vide ir ieguldījums sabiedrības veselībā un nākotnē. SIA “GoPlay” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas aktīvi iesaistās Smiltenes novada dzīvē — atbalstot sportistus, kultūras kolektīvus un sabiedriskas iniciatīvas.
Uzņēmums ir palīdzējis Smiltenes sporta skolas basketbolistiem doties uz turnīru Čehijā, nodrošinājis treniņu tērpus un iedvesmojošu lekciju ar hokejistu Jēkabu Rēdlihu, atbalstījis Smiltenes “Buciņu” dejotājus tērpu iegādē, Smiltenes futbola klubu, kā arī riteņbraukšanas sacensības. Uzņēmums sniedz atbalstu Ukrainai, kā arī veic virkni daudz citu sociāli atbildīgu darbu.
Kategorijā “Labākais darba devējs” balvu saņēma SIA “PATA Strenči”
- AS “PATA Strenči” ir viens no lielākajiem mežizstrādes un meža apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā, kas darbojas “PATA grupas” sastāvā ar vairāk nekā 70 gadu pieredzi. Uzņēmums pārstāv ilgtspējīgas mežsaimniecības principus, rūpējas par jauno paaudzi un nozares attīstību, organizējot izglītojošas aktivitātes un saglabājot augstu profesionālo līmeni visos darbības posmos – no meža līdz kokmateriālu tirgum. Nodarbina 130 darbiniekus no tiem Smiltenes novadā reģistrēti – 22. Taksācijas gadā ieturētā Smiltenes novadā deklarēto Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa ir 78,65 tūkstoši eiro – uz vienu darbinieku – 3,575 tūkstoši eiro.
Kategorijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma SIA “Firma Madara 89”
- 2024. gada 1. martā Grundzālē, Avotu ielā 15, durvis vēra jaunuzbūvētais vietējais veikals “top!”. Jaunajā veikalā iedzīvotājiem un viesiem ir pieejami kulinārijas un konditorejas izstrādājumi, ko pagatavojušas vietējās konditores pēc īpaši izstrādātām receptūrām; plašs Latvijas un ārvalstu produktu klāsts, svaigi augļi, dārzeņi, gaļa, zivis un ikdienas akciju piedāvājumi. Objektā veiktas investīcijas 1,5 miljonu eiro apmērā, kā arī, līdz ar jaunā veikala atvēršanu tiek nodrošinātas 11 darba vietas. Veikala kopējā platība – ēka sasniedz 630 m2, tirdzniecības zālei veidojot lielāko daļu – 330 m2. Projektu attīsta viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem ar 100 % vietējo kapitālu, veikalu tīkla “top!” dalībnieks SIA “Firma Madara 89”.
Kategorijā “Eksports” balvu saņēma SIA “PMH”
- 2015. gadā Raunā dibināts uzņēmums, kas radies attīstoties “Pavasars” ģimenes uzņēmuma grupai. Uzņēmums piedāvā plašu produktu klāstu — ilgtspējīgus koka un koka alumīnija logus un durvis, kas ļauj izbaudīt kvalitāti un estētiku, vienmēr atgādinot, ka esat veikuši atbildīgu izvēli sev un dabai. Kā arī veic moduļu māju ražošanu un eksportu. Eksportējot vairāk nekā 95 % no saražotā. Uzņēmumu raksturo uzticēšanās, cieņa un pastāvīga attīstība.
Kategorijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “Kokarevics pianos”
- Klavieru tehniķa un restauratora profesijā Kārlis Kokorēvičs pieredzi uzkrājis daudzu gadu garumā. Viņa rūpēm un meistara pieskārienam uzticas Latvijas kultūras un izglītības iestādes, kā arī daudzi privātie klienti Latvijā un ārvalstīs. Savos darbos Kārlis apvieno precizitāti, muzikālu jutību un patiesu mīlestību pret instrumentu, kas ir pelnījis gan skaņu, gan dvēseli. Viņa darbnīca Blomē, kas ir pirms diviem gadiem dibinātā uzņēmuma “Kokarevics Pianos” īpašums, ir vieta, kur klavieres atgūst savu otro elpu. Kārlis ir arī Smiltenes novada pašvaldības uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” laureāts, īstenojot projektu “Lakotavas aprīkošana klavieru apdarei.” Šādi meistari kā mūsu novadnieks Latvijā ir patiesi unikāli un augstvērtīgi — viņi saglabā un turpina amatu, kas apvieno roku darbu, mākslu un skaņu pasauli.
Kategorijā “Inovācija” balvu saņēma SIA “LV Timber”
- Kokapstrādes uzņēmums “LV Timber”, ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi, realizē digitalizācijas projektu ar “ALTUM” un “ES Atveseļošanas fonda” atbalstu. Projekta ietvaros iegādātā iekārta nodrošina efektīvāku apses saunas dēļu ražošanu – ļauj iegūt vairāk augstvērtīga ēvelēta materiāla un ir zemāki zudumi. Digitalizācijas projektu summa 400 000 eiro, ko uzņēmums plāno atpelnīt trīs līdz piecu gadu laikā.
Kategorijā “ Ģimene biznesā” balvu saņēma Z/S “Kristiņi”
- Zemnieku saimniecība “Kristiņi” Trapenes pagastā ir īsts ģimenes kopdarba stāsts. Vairākus gadu desmitus Zariņu ģimene attīsta piensaimniecību un graudkopību, kur svarīgākā vērtība ir stabilitāte, kvalitāte un atbildība. No četrām kolhoza govīm līdz mūsdienu saimniecībai – “Kristiņi” auguši soli pa solim, modernizējot fermu, paplašinot tehnikas parku un domājot par efektīvu, videi draudzīgu saimniekošanu. Šodien saimniecība apsaimnieko ap 600 hektāru zemes, līdzsvarojot piena ražošanu ar graudkopību. Attīstība iespējama tikai tad, ja darbs tiek darīts ar prātu un sirdi. Tāpēc ieguldījumi tiek veikti, lai samazinātu roku darbu un paaugstinātu ražošanas efektivitāti. Taču zemnieku saimniecības “Kristiņi” patiesais spēks ir ģimenē. Kopā viņi pierāda, ka ģimene, darbs un zeme ir vērtības, kas spēj nodrošināt gan tagadni, gan nākotni Latvijas laukiem.
Kategorijā “Ilgtspēja” balvu saņēma SIA “Saukas kūdra”
- SIA “Saukas kūdra” ir uzņēmums, kas ar atbildību un tālredzību īsteno kūdras ieguvi un apstrādi, domājot ne tikai par šodienu, bet arī par nākamajām paaudzēm. Uzņēmuma darbību raksturo augsta vides apziņa, atbildīga resursu izmantošana un pastāvīga tieksme pilnveidoties. Par ieguldījumu vides aizsardzībā ar “Zaļās izcilības” balvu nominācijā “Ieviestā ilgtspēja ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē uzņēmumu šogad apbalvojis Valsts vides dienests. Tas ir augsts novērtējums tam, ka ieguves nozarē iespējams strādāt ar cieņu pret dabu un tās resursiem. Ilgtspējīga rīcība “Saukas kūdrai” nav vienreizējs projekts, bet ilgstošs un nepārtraukts process. 2024. gadā uzņēmums rekultivējis 60 hektāru kūdras lauku, sakārtojis meliorācijas sistēmas, uzstādījis saules paneļus un īsteno ražošanas procesu automatizāciju, samazinot energoresursu patēriņu. “Saukas kūdrai” ar zināšanām, atbildību un ilgtermiņa skatījumu ir izdevies sabalansēt saimniecisko darbību ar rūpēm par vidi un cilvēkiem – veidojot patiesi ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli.
Tradicionāli apbalvošanas ceremonijā savas balvas pasniedz arī sadarbības partneri. Šogad AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pasniedza simpātiju balvu par mērķtiecīgu uzņēmējdarbības attīstību un ieguldījumu ilgtspējā SIA “Saukas kūdra”, savukārt “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” savu balvu un pateicību izteica novadniekiem SIA “Smiltenes piens”.
Komentāri