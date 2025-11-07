Apbalvo veselības nozares profesionāļus, tostarp Alūksnes slimnīcas darbiniekus

Lai godinātu izcilus veselības aprūpes, sabiedrības veselības un farmācijas jomas profesionāļus par viņu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas veselības sistēmas stiprināšanā un attīstībā, piektdien, 7. novembrī, notika svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā veselības ministrs Hosams Abu Meri pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus, kā arī Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, vēsta Veselības ministrijā. Apbalvoti arī SIA “Alūksnes slimnīca” darbinieki.
Ar Veselības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu medicīnā apbalvota SIA “Alūksnes slimnīca” ārste Zita Skulte.
Ar Veselības ministrijas Pateicības rakstiem apalvotas Ķirurģijas nodaļas medicīnas māsa Diāna Jakobsone un – projektu vadītāja Anita Žukova.
Pasākums tradicionāli notiek valsts svētku mēnesī – laikā, kad īpaši godinām cilvēkus, kuri ar savu profesionalitāti un zināšanām stiprina Latviju, un vienlaikus veselības nozarē ir vistuvāk cilvēkam – pacientam, sniedzot palīdzību un aprūpi brīžos, kad tas nepieciešams.
“Cilvēki ir veselības aprūpes sistēmas dzīvības asinsrite – pateicoties jums, tā elpo, aug un attīstās. Jūsu zināšanas, profesionalitāte un sirds gudrība veido pamatu drošai un cilvēcīgai veselības aprūpei Latvijā. Latvijas valsts svētku ieskaņā man ir īpašs gods pateikties ikvienam no jums – ārstam, māsai, farmaceitam, aprūpētājam, pētniekam, veselības politikas veidotājam un visiem, kas ar savudarbu ik dienu sargā cilvēku veselību un dzīvību. Jūsu profesionālais spēks un cilvēcība ir mūsu kopējā drošība – Jūs esat tie, kas ar zināšanām un līdzcietību pārvērš izaicinājumus izaugsmē un stiprina mūsu valsts veselības pamatus. Šī ir skaista tradīcija valsts svētku mēnesī būt kopā, lepoties par paveikto un sajust, ka mēs ikviens veidojam veselāku un stiprāku Latviju,” uzrunā sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri.
“Šī diena ir pateicība cilvēkiem, kuru darbs ik dienu veido mūsu veselības aprūpes sistēmas spēku un uzticamību. Simboliski, ka ceremonija notiek Rīgas Stradiņa universitātes Aulā – vietā, kur izglītību iegūst nākamās paaudzes veselības aprūpes speciālisti, un tas apliecina pieredzes, zināšanu un profesionālo vērtību pēctecību. Cilvēki, kuri ar savu darbu un pārliecību stiprina mūsu valsts veselības sistēmu un arī iedvesmo, ir mūsu nozares balsti. Sirsnīgi sveicu un pateicos ikvienam no jums,” pauž Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene.
Ministru Kabineta Atzinības raksts piešķirts diviem nozares izvirzītajiem kandidātiem, bet Veselības ministrijas Atzinības rakstu un Pateicības rakstu kopumā saņem 106 nozares profesionāļi.
Uzziņai. Veselības ministrijas apbalvojumus piešķir Apbalvojuma padome, izvērtējot saņemtos pieteikumus no ārstniecības iestādēm un profesionālajām nozares organizācijām, kā arī kandidatūras var izvirzīt ministrs, VM vadība un padotības iestādes. Apbalvojumus pasniedz divas reizes gadā Latvijas valsts svētku mēnešos – novembrī un maijā par būtisku ieguldījumu veselības nozares attīstībā, sabiedrības veselības uzlabošanā, slimību profilaksē un izglītošanā, kā arī veselības aprūpes tēmu aktualizēšanā sabiedrībā.
Foto: Veselības ministrija
