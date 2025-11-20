Abonē! E-avīze
Alūksni apmeklē Tieslietu ministre

17:37 20.11.2025

Aivita Lizdika

182

Šodien, 20. novembrī, tieslietu ministre Inese Lībiņa – Egnere pēc Alūksnes novada pašvaldības domes vadības uzaicinājuma apmeklēja Alūksni, kur tikās ar Vidzemes rajona tiesas Alūksnē tiesnešiem, Alūksnes novada pašvaldības vadību un reģiona tieslietu jomas speciālistiem. Vizītes mērķis bija pārrunāt tiesu darba nepārtrauktības nodrošināšanu pierobežā, bāriņtiesu un notāru sadarbības pilnveidi un citus reģionam būtiskus jautājumus. 

Ministre vispirms apmeklēja Valsts valodas centra Alūksnes teritoriālo struktūrvienību, kur ar centra vecāko inspektori pārrunāja valodas kontroles situāciju reģionā un aktuālās tendences iedzīvotāju valodas prasmju novērtēšanā. 

Ministre tikās arī ar Vidzemes rajona tiesas Alūksnē priekšsēdētāju, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, ar kuriem runāja par tiesu darba nepārtrauktības nodrošināšanu reģionā, kā arī tiesas ikdienas noslodzi, tiesnešu palīgu reformu un resursu pieejamību. 

Ministres dienas kārtībā bija arī sarunas ar pašvaldības vadību un speciālistiem, īpašu uzmanību sarunās veltot bāriņtiesu un notāru sadarbības pilnveidei un birokrātijas mazināšanai.  

Vizītes noslēgumā  I.  Lībiņa – Egnere  kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tikās ar zvērinātu notāri Daci Bormani – Slogu, kura tikai nesen uzsākusi darbu Alūksnē, lai pārrunātu notariāta darba aktualitātes.

