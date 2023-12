Gada laiks, kad stipri pazeminās gaisa temperatūra, mēdz iesalt automašīnu durvis un ik dienu nākas ārdurvis atrakt no prāvas sniega kupenas, var būt izaicinājums. Taču ir arī daudz patīkamu labumu, ko atnes ziemas sezona. Viens no tiem ir sātīgas un gardas maltītes, kuras kārtīgi sasilda. Alūksnes ziemas baudītājiem vietējās kafejnīcas un restorāni no 15. decembra līdz nākamā gada 31. martam sarūpējuši īpašu sezonas piedāvājumu “Alūksnes ziemas garšu tūre”, informē Alūksnes tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere-Augule. Nobaudot Alūksnes īpašo ziemas garšu piedāvājumu un sakrājot zīmogus akcijas kartītē, pirmie simts apmeklētāji, kuri nodos aizpildīto kartīti, varēs to apmainīt pret praktisku akcijas suvenīru.

Ziemas ēdieni visbiežāk raisa mazliet sentimentālas atmiņas par gardām maltītēm omulīgā un sirsnīgā atmosfērā pie vecmāmiņas. Tieši tāds ir kafejnīcu un restorānu saimnieku sarūpētais Alūksnes ziemas garšu tūres piedāvājums, kurā varēsiet nogaršot populārus un vienlaikus modernus sezonas ēdienus, sākot no kūpošas kāpostu zupas, podiņa ar gardu vistu un sātīgiem karstiem salātiem līdz nostalģiskiem našķiem – krāsnī ceptiem āboliem ar pašu gatavotu saldējumu un riekstu kūkai “Cielaviņa”.

Ikviens garšu tūres apmeklētājs kafejnīcā un restorānā, kurš piedāvā īpašo tūres piedāvājumu savā ēdienkartē, vai Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, var saņemt akcijas kartīti, kurā par vienu nobaudītu maltīti saņemsiet vienu zīmogu. Kad kartīte aizpildīta ar visiem akcijas dalībnieku zīmogiem, to būs iespējams samainīt pret akcijas suvenīru. Ar akcijas noteikumiem un dalībnieku piedāvājumu var iepazīties www.visitaluksne.lv.

Alūksnes ziemas baudītājus uz gardām un mājīgām maltītēm gaidīs piecas Alūksnes kafejnīcas un restorāni. Viena no atpazīstamākajām Alūksnes vietām ir Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca – maltīti ar skatu uz skaisto dievnamu baudīt piedāvā kafejnīcas “Benevilla” un “Diena un nakts”. Sildoša ēdiena baudīšana “Bahnhof hotel” restorānā “Jolanta” Alūksnes dzelzceļa stacijas kvartālā apvienojama ar ziemas stāsta iepazīšanu multimediālā ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša stacijā”. Pilsētas centra un Alūksnes Jaunās pils apmeklējumu papildinās kafejnīcas “Pajumte” piedāvājums. Savukārt dodoties pastaigā uz Alūksnes ezera lielāko salu Pilssalu jāiegriežas kafejnīcā “Pie Martas”, kur maltītes pievienotā vērtība ir Alūksnes ezera ainava.