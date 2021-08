Alūksnes svētkos policija strādāja pastiprināti

Ilustratīvs foto

Aizvadītajās svētku brīvdienās Valsts policija (VP) Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā nodrošināja sabiedrisko kārtību Alūksnes pilsētas svētku pasākumu laikā, tāpat reaģēja uz notikumiem un kontrolēja epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu tirdzniecības, ēdināšanas un izklaides pasākumu vietās.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne stāsta, ka reģistrēti vairāki sadzīves konflikti un divi gadījumi par miesas bojājumu nodarīšanu pie kluba “Cita Opera” 31. augustā. Reģistrēts arī ceļu satiksmes negadījums pie veikala “Maxima”, kur vadītājs negadījuma vietu atstāja. “Veicot meklēšanas pasākumus, automašīnas vadītājs tika noskaidrots. Pārbaudot vadītāju konstatēts, ka vīrietis pie stūres bijis alkohola reibumā: 2,11 promiles, kā arī bez autovadītāja tiesībām, uzsākts kriminālprocess.

Tāpat uzsāktas divas resoriskas pārbaudes par to, ka ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, iespējams, nav ievērojis un pārkāpis “Covid -19” noteiktos ierobežojumus un aizliegums. Savukārt viens administratīvais process sākts par velosipēda vadīšanu alkohola reibumā, bet viena perona, būdama alkohola reibumā, krita un guva miesas bojājumus. Kopumā uzsākts 61 administratīvais process, no tiem 38 ātruma pārkāpumi,” informē Z. Vaskāne.

Alūksnieši pamanīja, ka šajās dienās pilsētā par sabiedrisko kārtību un drošību gādāja ne tikai Alūksnes iecirkņa policisti. Z. Vaskāne uzsver – kopumā trijās dienas iesaistīti 24 darbinieki

no VP Vidzemes reģiona pārvaldes, seši – no VP Rīgas reģiona pārvalde (SUB), četri Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki un 15 zemessargi no Zemessardzes 31. kājnieku bataljona.

Alūksnes pilsētas svētku laikā VP veica arī patrulēšanu uz ūdens ar policijas laivu. Z. Vaskāne uzsver – mērķis bija strādāt preventīvi, īpašu uzmanību pievēršot, vai lieto glābšanas vestes. “Pārbaudīja arī motorizēto transportlīdzekļu vadītājus – gan alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā, gan vadītāja apliecības. Kopumā pārbaudītas vairāk nekā 20 personas, fiksēti vairāki pārkāpumi. Lielākā daļa no tiem saistīti ar glābšanas vestes nelietošanu, tajā skaitā bērniem līdz 12 gadiem. Šajos gadījumos policija izteica mutisku brīdinājumu un vestes tika uzvilktas. Savukārt vienā gadījumā motorizētā atpūtas kuģa vadītājam konstatēts alkohola apreibums – vīrieša izelpā konstatēja 2,3 promiles,” saka Z. Vaskāne.