Alūksnes slimnīcā ievieš jaunu terapiju

Alūksnes slimnīcā rehabilitācijas pakalpojumu klāstā šogad ieviesta jauna terapija – triecienviļņu terapija – inovatīva un efektīva metode cīņai ar sāpēm un iekaisumiem.
Alūksnes slimnīcas Rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas vadītājs Artūrs Grīnbergs, kura pārziņā ir jaunā triecienviļņu terapijas aparatūra, skaidro, ka tā ir mūsdienīga procedūra, kurā izmanto augstas enerģijas skaņu viļņus, kas iedarbojas dziļi audos, iekustinot dabiskos atveseļošanās procesus. Šī terapija palīdz gadījumos, kad tradicionālās masāžas vai saudzīgākas fizikālās procedūras nesniedz vēlamos uzlabojumus.
“Triecienviļņu impulsi mehāniski iedarbojas uz organismu, mazinot akūtas un hroniskas sāpes, uzlabojot asinsriti un veicinot vielmaiņu bojātajos audos. Tāpat procedūra palīdz uzsūkties kalcinātiem un iekaisumiem, atslābina savilktus muskuļus, kā arī padara rētaudus mīkstākus un elastīgākus. Speciālisti šo metodi iesaka gadījumos, kad ir locītavu cīpslu iekaisumi, piemēram, tā dēvētais tenisista elkonis vai plecu un plaukstu locītavu sāpes. Tā ir ļoti efektīva sportistiem un dejotājiem pie ceļa saitīšu iekaisumiem jeb lēcēja ceļa vai Ahilleja cīpslas problēmām. Tāpat terapija sniedz atvieglojumu cilvēkiem, kuri ilgstoši strādā pie datora un cieš no spranda un plecu zonas sasprindzinājuma, kā arī tiem, kurus moka papēža radziņi vai hroniskas muguras sāpes,” jaunā pakalpojuma iespējas skaidro A. Grīnbergs.
Triecienviļņu terapija ir salīdzinoši ātra – viena procedūra aizņem no 5 līdz 15 minūtēm, stāsta nodaļas vadītājs. Atkarībā no slimības un audu bojājuma pakāpes parasti pietiek ar trīs līdz sešām reizēm, ko veic ar nelielu laika starpību – vienu vai divas reizes nedēļā. Svarīgi ievērot, ka pirms terapijas uzsākšanas ir nepieciešams ārsta speciālista ieteikums vai nosūtījums. Pakalpojumu sniedz fizioterapeiti un rehabilitācijas un fizikālās terapijas māsa.
Vērtējot aizvadīto gadu, A. Grīnbergs atzīst, ka par darba trūkumu nodaļā sūdzēties nevar. Pieprasījums pēc speciālistu palīdzības ir nemainīgi augsts, un nodaļa strādā ar pilnu jaudu, uzņemot pacientus ne tikai no Alūksnes, bet arī no kaimiņu novadiem – Smiltenes, Balviem un Gulbenes. Pašlaik nodaļā pacientu veselības atgūšanu veicina profesionāla mediķu komanda, kurā strādā divi fizioterapeiti, ergoterapeiti, masieris, kā arī fizikālās un rehabilitācijas māsa. Pacienti uz nodaļu dodas gan pēc pašu iniciatīvas, gan ar ģimenes ārstu nosūtījumiem, kas ir īpaši būtiski, jo ģimenes ārsti vislabāk pārzina katra pacienta vajadzības. Līdztekus profesionālai komandai nodaļa turpina attīstīt arī tehnoloģisko bāzi.
