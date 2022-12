Alūksnes policistu apbalvo par pašaizliedzīgu rīcību ugunsgrēkā

Šodien, 14. decembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) Valsts policijas jaunākajam inspektoram Tomam Šneideram tika pasniegta Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīme “Par pašaizliedzību”.

Portālā un laikrakstā jau vēstījām, ka 4. decembra vakarā VUGD saņemts izsaukums uz ugunsgrēku Miera ielā Alūksnē. Notikuma vietā dega privātmājas divas istabas 35 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa policijas darbinieks no degošās mājas iznesa cilvēku.

“Nereti kāda notikuma iznākumu izšķir apstākļu sakritība – vai īstais cilvēks atradīsies īstajā vietā. Šoreiz tieši tā arī notika. Tovakar Alūksnē, pateicoties līdzcilvēka drosmei un pašaizliedzībai tika izglābta cilvēka dzīvība,” stāsta VUGD pārstāve Sandra Vējiņa, atklājot, ka drosmīgais policijas darbinieks ir Ziemeļvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas jaunākais inspektors virsseržants Toms Šneiders. “Viņš pamanījis, ka mājā ir izcēlies ugunsgrēks un nekavējoties devies uz degošo māju, lai noskaidrotu situāciju. No mājas iznākušais vīrietis informējis, ka mājā atrodas sieviete, kura pati vairs nevar izkļūt no ēkas. Toms uzreiz devies iekšā piedūmotajā ēkā, uz grīdas atrodot gulošo sievieti. Iznesa viņu ārā no mājas un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, kas nogādāja cietušo sievieti ārstniecības iestādē.

Par drosmīgo un pašaizliedzīgo rīcību, glābjot cilvēka dzīvību Tomam Šneideram pasniegts Iekšlietu ministrijas apbalvojums “Par pašaizliedzību”. Apbalvojumu pasniedza Latvijas Republikas Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons un VUGD priekšnieka vietnieki – Intars Zitāns, Mārtiņš Baltmanis un Jānis Grīnbergs.

Foto: Apalvošanas ceremonijā.

Foto: VUGD