Alūksnes policijā – piecas “ēnas”

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece Monta Dārta Junkure (no kreisās), 9. a klases skolniece Katrīna Tīna Perevertailo un 8. b klases skolniece Evisa Krievupe kopā ar vecāku inspektori Karīnu Bondari Ēnu dienā.

Šodien visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolēniem Ēnu diena.

Šogad ar dažādām profesijām skolēnus iepazīstina 1997 ēnu devēji, kopumā piedāvājot 10 991 vakanci, informē stāsta Ēnu dienas rīkotājs, “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

Skolēnu pieprasītākā profesija šogad – policijas inspektors, ierindojot aiz sevis iepriekšējo gadu līderi – programmētāja vakanci.

Policijas profesijas popularitāte “ēnotāju” vidū apliecinās arī Alūksnes novadā, jo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) Ziemeļvidzemes iecirknī Alūksnē šodien policijas darbiniekiem sekoja piecas “ēnas”. Trīs meitenes vēroja iecirkņa Prevencijas grupas vecākās inspektores Karīnas Bondares darba ikdienu, divi puiši savukārt izvēlējās uzzināt, kā strādā Reaģēšanas nodaļas darbinieki.

Palīdzēs izvēlēties profesiju

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8. b klases skolniece Evisa Krievupe, 10. klases skolniece Monta Dārta Junkure un 9. a klases skolniece Katrīna Tīna Perevertailo šodien izvēlējušās kļūt par inspektores “ēnām”, un dienas gaitā viņām izdevās ne tikai klātienē redzēt, kā notiek prevencijas darbs policijā, bet bija iespēja par saviem novērojumiem un tālākizglītības plāniem pastāstīt presei.

Evisa savu nākotni vēlas saistīt ar kriminoloģiju, tādēļ ēnošanas izvēle policijā ir saprotama. “Mani interesē izmeklēšanas process, kā inspektori meklē un atrod pierādījumus noziegumam, izskaitļo vainīgo. Ieinteresējos, skatoties detektīvseriālus, un gribētu saprast, kā ir īstenībā,” stāsta ģimnāziste, kura jau apsver reālus studiju plānus gan Latvijas, gan ārzemju universitātēs.

Montai Dārtai pagaidām vēl nav konkrētu tālākizglītības plānu, viņa Ēnu dienā nolēmusi izzināt policijas darba ikdienu, redzēt, kā viņi strādā, cik viegli vai grūti tas ir. “Izmantoju iespēju iepazīt profesiju. Kad ir pietiekami daudz informācijas, tad ir iespēja izvēlēties, ko darīt nākotnē,” stāsta jauniete.

Savukārt Katrīnai Tīnai jau ir iezīmējušās vairākas tālākizglītības aprises, un viena no tām ir juridiskā psiholoģija. “Man patīk psiholoģija, un ir mērķis to padziļināti apgūt, lai saprastu, kas notiek noziedznieka prātā. Smagus noziegumus pastrādājušas personas domā savādāk, un, to izprotot, var rasties iespēja kādu noziegumu novērst,” spriež ģimnāziste.

Vēro prevencijas darbu

“Meitenes ir ieinteresētas. Prieks, ka viņām diena sanāca diezgan piepildīta, jo devos uz tikšanos ar pilsētas senioriem, ar kuriem runājām par drošību internetā. “Ēnas” varēja novērot reālu prevencijas darbu,” stāsta K. Bondare.

Inspektore atzīst, ka Ēnu dienās viņai vienmēr bijuši viesi, – gan agrāk, nepilngadīgo lietu inspektores amatā, gan tagad, veicot preventīvo darbu. Procesu pārtraucis vien kovidlaiks. “Priecājos, ka šogad jaunieši visā Latvijā visvairāk ieinteresējušies par policistu profesiju. Tas ir cerīgi, aug jaunā maiņa,” vērtē inspektore. Jautāta, vai mūsdienās jauniešus kļūt par policistiem motivē ne tikai interesantā darba ikdiena, bet arī atalgojums, K. Bondare skaidro, ka algām ir plašs diapazons – tās atkarīgas no ieņemamā amata, nostrādātajiem gadiem, izglītības un veicamajiem pienākumiem. Inspektore aicina jauniešus ar policistu atalgojumu iepazīsties publiski pieejamā vietnē Vid.gov.lv. Viņa norāda, ka ievērojams pluss, strādājot Valsts policijā, ir sociālās garantijas.

“Ēnu diena”, kas šogad norisinājās 5. aprīlī, ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.