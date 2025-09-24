Alūksnes Pilsētpārgājiens dosies pa Rūpniecības ielu

Ir vietas, kurās nekad neesam bijuši, bet par tām daudz zinām. Ir vietas, par kurām maz zinām, bet mēdzam tur bieži būt, un ir vietas, kurās sagadās būt šad tad un kurās vienmēr izzinām un atklājam ko jaunu.
Atzīmējot Starptautisko tūrisma dienu, Alūksnes Tūrisma informācijas centrs sestdien, 27. septembrī, aicina doties Pilsētpārgājienā, kas šogad notiks jau piekto reizi un ilgs aptuveni trīs stundas, vedot pa Rūpniecības ielas teritoriju. Dalība pārgājienā ir bez maksas.
“Šogad pārgājienā iepazīsim Alūksni no pavisam cita skatu punkta – atklāsim, kur glabājas pilsētas vēstures liecības, uzzināsim, kur reiz tika laboti traktoru motori, un ieraudzīsim vietas, kur šodien top jaunas moduļu mājas. Ieskatīsimies tiesas darba ikdienā, apmeklēsim oāzi pilsētas vidū un klausīsimies atmiņu stāstos,” stāsta Alūksnes Tūrisma informācijas centra reklāmas un mārketinga speciāliste Līva Buliņa.
Plānojot kārtējo – nu jau piekto – pilsētpārgājienu, šoreiz izraudzīta Rūpniecības iela. “Šī Alūksnes iela ir apkaime, kuras nosaukums ataino gan senās, gan mūsdienu saimnieciskās norises – šeit vienmēr kaut kas ir ražots vai tapis no jauna. Industriālās vides ražošanas ēkās, noliktavās un laukumos turpina darboties dažādi uzņēmumi un darbnīcas, piedāvājot plašu un daudzveidīgu pakalpojumu klāstu,” ieinteresē L. Buliņa. Šī tad nu būtu iespēja uzzināt – kas nomaļajā ielā rosās un ko īsti tur ražo.
Jāatgādina, ka Alūksnes Pilsētpārgājiens ir ikgadēja aktivitāte, kuru Alūksnes Tūrisma informācijas centrs rīko ar mērķi vietējiem iedzīvotājiem iepazīt savu pilsētu, tās vēsturi, kultūru un tradīcijas. Piemēram, vienā no tiem dalībnieki devās pastaigā pa Alūksnes Lielajiem kapiem, citā – pa Glika pēdām mūsdienu Alūksnē, vēl citā iepazītas pašvaldības iestādes.
■ Tūrisma informācijas centrs aicina pieteikties pārgājienam līdz 25. septembrim, zvanot pa tālruņiem 25442335 vai 29130280.
■ Dalība ir bez maksas.
■ Tikšanās – pulksten 11.00 Rūpniecības un Rīgas ielas krustojumā.
Komentāri