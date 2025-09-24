Abonē! E-avīze
Trešdiena, 24. septembris
Agris, Agrita
weather-icon
+12° C, vējš 1.79 m/s, ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Alūksnes Pilsētpārgājiens dosies pa Rūpniecības ielu

15:51 24.09.2025

Sandra Apine

101

Ir vietas, kurās nekad neesam bijuši, bet par tām daudz zinām. Ir vietas, par kurām maz zinām, bet mēdzam tur bieži būt, un ir vietas, kurās sagadās būt šad tad un kurās vienmēr izzinām un atklājam ko jaunu.

Atzīmējot Starptautisko tūrisma dienu, Alūksnes Tūrisma informācijas centrs sestdien, 27. septembrī, aicina doties Pilsētpārgājienā, kas šogad notiks jau piekto reizi un ilgs aptuveni trīs stundas, vedot pa Rūpniecības ielas teritoriju. Dalība pārgājienā ir bez maksas.

“Šogad pārgājienā iepazīsim Alūksni no pavisam cita skatu punkta – atklāsim, kur glabājas pilsētas vēstures liecības, uzzināsim, kur reiz tika laboti traktoru motori, un ieraudzīsim vietas, kur šodien top jaunas moduļu mājas. Ieskatīsimies tiesas darba ikdienā, apmeklēsim oāzi pilsētas vidū un klausīsimies atmiņu stāstos,” stāsta Alūksnes Tūrisma informācijas centra reklāmas un mārketinga speciāliste Līva Buliņa.

Plānojot kārtējo – nu jau piekto – pilsētpārgājienu, šoreiz izraudzīta Rūpniecības iela. “Šī Alūksnes iela ir apkaime, kuras nosaukums ataino gan senās, gan mūsdienu saimnieciskās norises – šeit vienmēr kaut kas ir ražots vai tapis no jauna. Industriālās vides ražošanas ēkās, noliktavās un laukumos turpina darboties dažādi uzņēmumi un darbnīcas, piedāvājot plašu un daudzveidīgu pakalpojumu klāstu,” ieinteresē L. Buliņa. Šī tad nu būtu iespēja uzzināt – kas nomaļajā ielā rosās un ko īsti tur ražo.

Jāatgādina, ka Alūksnes Pilsētpārgājiens ir ikgadēja aktivitāte, kuru Alūksnes Tūrisma informācijas centrs rīko ar mērķi vietējiem iedzīvotājiem iepazīt savu pilsētu, tās vēsturi, kultūru un tradīcijas. Piemēram, vienā no tiem dalībnieki devās pastaigā pa Alūksnes Lielajiem kapiem, citā – pa Glika pēdām mūsdienu Alūksnē, vēl citā iepazītas pašvaldības iestādes.

■ Tūrisma informācijas centrs aicina pieteikties pārgājienam līdz 25. septembrim, zvanot pa tālruņiem 25442335 vai 29130280.

■ Dalība ir bez maksas.

■ Tikšanās – pulksten 11.00 Rūpniecības un Rīgas ielas krustojumā.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Noslīkušajam nav vardarbības pazīmju

11:13 22.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Seniori svin Kultūras centra jubileju ar dziesmām un gardumiem

20:26 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums (1)

08:00 22.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (5)

08:00 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne kļūst par sapņu pasauli Vēstnieka jaunajā videoklipā

08:00 19.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

13:54 20.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienu pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 11:00

Dzejas dienām veltīts literāri muzikāls pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienas pasākums “Īstie vārdi”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 11:00
Beigas: 13:00

Māriņkalna tautas namā tikšanās “Kartupeļu talkā”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 18:00

Stāvkoncerts jauniešiem ar grupu “YŪT”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Gulbeniete komentē:

Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums

Tas gan ir forši.

22:16 23.09.2025

DZINTARS komentē:

“Alūksnes enerģija” apkures sezonai gatava

SEN ATPAKAĻ PIRMS REKONSTRUKCIJAS LAIKRAKSTĀ BIJA MINĒTS, KA PAR VISU, KO ŠEIT APRAKSTA PAR VEIKTAJIEM DARBIEM .....UZ TARIFU NEATSTĀS NEKĀDU IETEKMI, PAGAIDĀM MAIGI TIEK MINĒTS KA TOMĒR SAKARĀ AR[...]

20:41 23.09.2025

Oho. komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Tas ir pipec. Valdes loceklis izceļās ar asprātību.

12:58 21.09.2025

Sen un nesen septembrī Alūksnē – ieskats avīžu lappusēs | Alūksnes novada bibliotēka komentē:

Foto: Valsts prezidents viesojas Alūksnes novadā (papildināts)

[…] Prezidens Edgars Rinkēvičš Alūksnes Bānīša stacijā 2024. gada 12. septembrī. Foto: aluksniesiem.lv […]

11:41 19.09.2025

Annija komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Viņš dzīvo pie draudzenes. Kāpēc pati draudzene un citi iedzīvotāji neiesaistās?

10:53 19.09.2025