Alūksnes pilsētas svētkos sveiks novada jaundzimušos – aicina ģimenes pieteikties pasākumam

Adorable baby taking an interest in his feet, amusing himself, playtime. Closeup. Family, baby development photo. Focus on a leg

Alūksnes pilsētas svētku ietvaros Alūksnes novada pašvaldība suminās novada jaundzimušos. Svinīgais pasākums notiks Alūksnes Kultūras centra skvērā, Brūža ielā 7, Alūksnē, 5. augustā pulksten 11.00.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Svētku rīkotāji pasākumam aicina pieteikt mazuļus, kas dzimuši laika posmā no 2022. gada 27. jūlija līdz 2023. gada 27. jūlijam.

Jaundzimušo novada mazuļu vecākus, kuri vēlas un ir ar mieru, ka viņu mazuli sumina šajā pasākumā, aicinām pieteikties dalībai līdz 27. jūlija pulksten 10.00, rakstot uz e-pasta adresi dzimtsaraksti@aluksne.lv vai personīgi Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, 111. vai 113. kabinetā, tās darba laikā – no pirmdienas līdz piektdienai no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00.