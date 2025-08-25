Alūksnes PII “Sprīdītis” saņems apbalvojumu

Ekoskolu programma ik gadu uzrunā arvien jaunus dalībniekus – izglītības iestādes, kuras ar aizrautību iesaistās vides aizsardzībā un ilgtspējas jautājumu risināšanā, apliecinot apņēmību veicināt pozitīvas pārmaiņas vides labā. Lai godinātu izglītības iestāžu ieguldījumu vides izglītībā, ik gadu tiek rīkota Ekoskolu apbalvošanas ceremonija. Šis notikums ir veltīts izglītības iestāžu sasniegumiem gan vides aizsardzības jautājumu integrēšanā mācību procesā, gan praktiskās darbībās, kas palīdz saglabāt vidi, iesaistot arī plašāku sabiedrību.
Šogad kopā tiek apbalvotas 215 izglītības iestādes, tajā skaitā arī Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”: 91 saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp astoņas – augstāko programmas apbalvojumu, Ekoskolu Zaļo karogu ar vēstnieku statusu, bet 51 iestāde iegūs Latvijas Ekoskolu sertifikātu. Apbalvojumu vidū ir ne tikai skolas, bet arī tehnikumi – Liepājas Valsts tehnikums un Ogres tehnikums, kas pirmo reizi tiks godināti ar starptautisko Zaļo karogu.
Vides izglītības fonda programmas Ekoskolu vadītājs Daniels Trukšāns: ‘’Liels prieks, ka, neskatoties uz to, ka daudzas mazās skolas – bieži arī Ekoskolas – tiek reorganizētas un kopējais skolu skaits samazinās, Zaļie karogi turpina plīvot arvien vairākās izglītības iestādēs. Ekoskolu programma palīdz jauniešiem un citiem izglītības iestāžu pārstāvjiem būt tiem, kas nes pārmaiņas pasaulē. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kādā vidē dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm. Ekoskolas ir labs sākums šīm nepieciešamajām pārmaiņām. Paldies visām izglītības iestādēm par paveikto! Turpinām darboties un iedvesmot. Lai jaunais Ekoskolu gads ir veiksmīgs un zaļiem darbiem bagāts!’’
Katru gadu Ekoskolu nacionālā žūrija rūpīgi analizē mācību iestāžu paveikto mācību gada laikā, ņemot vērā Ekoskolu programmas kritērijus un 7 soļu metodoloģiju. Mācību iestāžu veikumu izvērtē pārstāvji no plaši pārstāvētas žūrijas: Baltijas Vides forums, Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra, Vides izglītotāju asociācija, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks URDA, Zaļā josta, Elektrum, Latvijas Universitāte, Zero Waste Latvija, Valsts izglītības attīstības ağentūra, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Vides izglītības fonds.
Ar apbalvoto izglītības iestāžu sarakstu var iepazīties šeit: ej.uz/ekoskolu_rezultati_2025
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija notiks 12. septembrī plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Pasākumu ievadīs deju priekšnesums, kam sekos Ekoskolu sveikšana. Tāpat tiks atklāta starptautiskā Rīcības dienu kampaņa, iepazīstināsim ar Ekoskolu un Jauno vides reportieru programmu aktualitātēm, savukārt UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa – Sarma iepazīstinās ar akciju “Es redzu ilgtspēju”, kas rosina iepazīt un izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, ieraugot to nozīmi savā apkaimē, skolā, ģimenē. Ceremoniju noslēgumā koncerts ar hiphopa mākslinieka Ozola uzstāšanos.
Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 48 700 izglītības iestādes 101 valstī. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Ekoskolu programmā var darboties, arī nepretendējot uz Ekoskolas statusu, bet vienkārši piedaloties programmas vides izglītības aktivitātēs – akcijās, kampaņās, konkursos, mācībās, pieredzes apmaiņās, forumos u.c. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem vides izglītības mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.
Informāciju sagatavoja Evelīna Krieviņa – Hammere
