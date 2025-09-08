Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Valdība piecām pašvaldībām plāno piešķirt 174 345 eiro šīs vasaras lietus nodarīto postījumu kompensēšanai, liecina Tiesību aktu portālā saskaņošanai iesniegtais valdības rīkojuma projekts.
Minēto finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šī gada vasarā ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā radīto postījumu novēršanu pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.
Visvairāk līdzekļu – 77 937 eiro – plānots piešķirt Augšdaugavas novada pašvaldībai. Krāslavas novada pašvaldībai iecerēts piešķirt 30 880 eiro, Jēkabpils novada pašvaldībai – 26 291 eiro, Alūksnes novada pašvaldībai – 24 674 eiro, bet Rēzeknes novada pašvaldībai – 14 563 eiro.
Kā ziņots, jau iepriekš valdība trijām pašvaldībām piešķīra 324 107 eiro par lietus nodarītajiem postījumiem šī gada jūlijā
Stipru lietusgāžu laikā tika nodarīti būtiski bojājumi pašvaldību infrastruktūrai, piemēram, konstatēti ceļu seguma izskalojumi, caurteku bojājumi.
