Alūksnes novada “Vidzemes stāsts 2023” – ZS “Igaunīši”

Augusts Vidzemē nu jau vairāk kā 10 gadus nav iedomājams bez kopīgiem darbīgu uzņēmēju svētkiem – Vidzemnieku dārza svētkiem. Šodien Ungurmuižas dārzā Vidzemes plānošanas reģions godināja 11 uzņēmējus, kurus par veiksmīgu un iedvesmojošu darbošanos Vidzemē nominējušas pašvaldības. Vidzemnieku dārza svētki notika jau divpadsmito reizi un pa šiem gadiem izstāstīti jau 297 Vidzemes uzņēmēju stāsti, kas iedvesmo un motivē darīt.

Šajā gadā, izvēloties no pašvaldību un reģiona uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pieteiktajiem “Vidzemes stāsti 2023” 32 pretendentiem, ņēmām vērā “Jaunā Eiropas BAUHAUS” principus – skaisti, ilgtspējīgi, iekļaujoši. Katrs šī gada uzņēmēja stāsts ir arī lieliska novada vizītkarte un reģiona pērle.

No Alūksnes novada nominācijai bija izvirzīta ZS “Igaunīši” – šajā ģimenes saimniecībā čaklums ir tas, ar ko aizsākās uzņēmējdarbība. Ģimenes uzņēmuma nodibināšanā vislielākais nopelns ir Sintijai Ilsjānei, kura, sekojot gan mātes ierādītam darbam – zemeņu audzēšana, gan tēva aizsāktam darbam – biškopība, nu ir izveidojusi savu piemājas saimniecību, kas ir viena no Vidzemes zemeņaudzētāju tirgus ievērojamiem dalībniekiem. “Igaunīšu zemenes” atpazīst daudzi. “Strādājot laukos, viens Tu neesi darītājs,” atzīst Sintija, “svarīgi ir atrast komandā cilvēkus, kas domā līdzīgi un spēj strādāt vienā tempā”.

Smiltenes novads | SIA “Janlo” – Ilvas un Jāņa Lodziņu ģimene saimnieko Latvijas vienā no skaistākajām ainavu vietām – Raunas Staburaga krastā. Ģimenes uzņēmums SIA “Janlo” izveidots 2011. gadā. Uz to pamudināja 2008./2009. gada ekonomiskā krīze. Novērtējot savas izglītības, prasmes un situāciju tirgū, tika nolemts sākt strādāt pašiem sev – izveidot uzņēmumu, kas nodarbojas ar mežistrādi pēc klienta vēlmēm un iespējām.

“Augi arī nesteidzas, viņi plaukst, kad jāplaukst, zied, kad jāzied. Mums ir vairāk jāmācās no tiem – darīt visu, kad pienāk laiks, nevis skriet notikumiem pa priekšu,” tā Ilva.

Ogres novads | ZS “Mētras” – Ulda un Ivetas ģimene savu nišu uzņēmējdarbībā ir atraduši, hobiju pārvēršot par saimniecisko darbību. Dzimtas īpašumā Daugavas krastā ģimene bioloģiskām lauksaimniecības metodēm kopj un apstrādā 2 hektāru lielu cidoniju lauku, kas ir galvenais resurss, lai taptu “Mētru gardumi”.

“Tā ir uzņēmuma veiksmes formula – klientiem pieejama audzēšanas un ražošanas procesa caurskatāmība,” saka saimnieks Uldis.

Limbažu novads | SIA “Kokļu mežs” piedāvā īpaši izstrādātu kokles spēles apmācības programmu, kurā reģistrējoties, pieejami mācību materiāli, lai katrs interesents tos varētu izmantot sev ērtā laikā un vietā. Programma izstrādāta ļoti veiksmīgi, jo nav nepieciešama pedagoga klātbūtne kokļu spēles apguvei un mācību materiāli paredzēti dažādiem kokles spēles prasmju līmeņiem.

“Lai uzņemtos atbildību veidot uzņēmumu, ir jāspēj degt par to, kas tiks darīts. Tikai tas var ļaut celties rītu no rīta, brīvdienās un vakaros, lai paceltu gaisā kaut ko nebijušu, kaut ko brīnumainu, kas tad arī ir uzņēmums,” iesaka uzņēmuma dibinātājs Ansis Jansons.

Cēsu novads | SIA “Rakši” ir tūrisma uzņēmums, kas piesaista ceļotājus no visas Latvijas un ārvalstīm un savā attīstībā neapstājas pie sasniegtā. Tas ieņem nozīmīgu nišu Latvijas un arī Baltijas tūrisma tirgū. “Rakši” atrodas netālu no Cēsīm un te mīt vairāk kā 200 dzīvnieku – kamieļi, lamas, alpakas, lemuri, Austrālijas ķenguri, zebras, Puatu ēzeļi, Vale melnkakla kazas, Vale melndeguna aitas, Hailandes govis, krāsainie papagaiļi Aras, emu, strausi, surikāti, jūrascūciņas un truši.

“Svarīgi ir ticēt tam, ko esi iecerējis darīt un ticēt vairāk kā tam tic visi pārējie. Tad kad kaut kas padomā, nevajag gaidīt citu vērtējumu, jo negatīvais var nobremzēt. Vajag iet un darīt,” tā saimnieks Kristaps Blaus.

Gulbenes novads | SIA “Leff” darbojas kokapstrādes nozarē. Uzņēmums ražo plūdenu un organisku līniju grīdas segumu – līklīniju parketu no ozola, kur katrs dēlis ir unikāls – ar saglabātu koka dabisko formu. Neatkārtojamo izskatu parketa grīdai piešķir dēļu sākotnējās formas. Katram dēlim tiek atrasta īstā vieta grīdā tā, lai samazinātu atgriezumus un izceltu dabisko skaistumu, tādējādi rūpējoties par dabu un reizē padarot unikālu katru grīdu, kas izgatavota.

“Esmu gribējis darīt visu un visiem, bet tad ir viss jāmāk, jāpazīst. Tas nav iespējams. Kad to saproti, nofokusējies uz to vienu, ko zini vislabāk, dari vislabāk, un to tad arī dari,” saka īpašnieks Edgars Birže.

Valkas novads | ZS “Purmaļi” ir viena no lielākajām lauka dārzeņu audzētāju saimniecībām Vidzemē. Tā atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā. Grūti atrast tādu dārzeni, kuru ZS Purmaļi neaudzē, jo Vilnis Vehi savā saimniecībā audzē sākot no siltumnīcu dārzeņiem – tomātiem, gurķiem un paprikai līdz pat zaļumiem, kabačiem un ķiplokiem. Vislielākās platības saimniecībā aizņem tradicionālās dārza kultūras – kartupeļi, kāposti, burkāni, bietes un sīpoli.

“Galvenais lai pietiek spēka! Lai būtu par uzņēmēju laukos nepieciešama liela apņemšanās, vēlme darīt un ļoti daudz spēka darīt,” norāda saimnieks Vilnis.

Varakļānu novads | Piemājas saimniecība “Cinīši” ir ģimenes uzņēmums, kas audzē un kopj kazas, nodarbojas ar kazas piena produktu pārstrādi, gatavojot kazas piena mājas saldējumu, sieru. Produkciju ražo no pašu gatavotām izejvielām, nodrošinot videi draudzīgu ražošanas procesu. Produkcija ir pieejama tirgos un publiskos pasākumos Varakļānu novadā un ārpus novada robežām.

“Ar labākajām idejām ir tā – vieni saka, ka tās rodas garāžā, es saku tās rodas nakts vidū. Lauki mēdz aizaugt, cilvēki mēdz pārcelties projām. Mēs tā negribējām. Te ir mūsu dzimtas mājas. Mēs piecirtām kāju pie zemes un teicām – mēs te paliksim, mēs te strādāsim!” tā saimniece Jolanta Nagle.

Valmieras novads | SIA “LIVO” ir veselīgo dzērienu darītava, kas savos gatavotajos dzērienos apvieno vitamīniem un aktīvajām vielām bagātos augļus un ogas, tiem pievienojot garšaugus un garšvielas, lai radītu neatkārtojamu garšu dzērienus.

“Citreiz produkti rodas tik neparedzami brīnumainā kārtā, pat neieguldot tik lielu darbu kā varētu domāt. Tas ir kā māksliniekam – uznāk entuziasms, pamostos no rīta un hops, sanāk. Citreiz vienu dzērienu taisi trīs mēnešus, bet tā arī nesanāk,” atklāj uzņēmējs Kristiāns Rūdolfs Indrāns.

Saulkrastu novads | SIA “ASK Enterprise” ar alumīnija kuģu korpusu, motorlaivu, katamarānu korpusu būvi nodarbojas no 2010. gada, bet pats uzņēmums dibināts 1991. gadā un sākotnēji Rīgā nodarbojās ar tērauda kuģu korpusu būvi un remontu.

“Lai strādātu kuģu būves nozarē, jāizveido spēcīga komanda, uz kuru var paļauties un kura strādā ar augstu precizitāti un atbildību. Tāpat kā jebkurā uzņēmējdarbības nozarē – arī pašam uzņēmējam jābūt mērķtiecīgam un čaklam,” norāda uzņēmuma direktore.

Madonas novads | A/S “Lazdonas piensaimnieks” veic pilnu piena pārstrādes ciklu – piena sagādi, pārstrādi, piena produktu ražošanu un realizāciju. Ražoto produktu klāsts ir ļoti daudzveidīgs – piens, krējums, biezpiens un biezpiena izstrādājumi, jogurti, deserti. Visa produkcija tiek pagatavota no augstas kvalitātes izejvielām – piena, kas tiek iepirkts no vietējām zemnieku saimniecībām un kooperatīvām sabiedrībām. Ražojot produkciju tiek ievēroti un uzlaboti visi tehnoloģiskie procesi, lai produkts pārstrādes laikā ne tikai saglabātu savu vērtību, bet pat uzlabotos tā garša un uzturvērtības.

“Veiksmes atslēga? Tāda var būt tikai veiksmīgas pārdošanas gadījumā, bet uzņēmuma attīstība, lai varētu tik ilgus gadus pastāvēt, ir ļoti rūpīgs darbs, liela atbildība pret cilvēkiem, ar ko sastrādāties, precizitāte, godīgums,” norāda vadītāja Elvīra Utināne.

Ar šī gada uzņēmumu detalizētākiem aprakstiem iespējams iepazīties digitālajā brošūrā.