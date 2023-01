Alūksnes novadā plānotas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos

Pirmajā šī gada ikmēneša Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika lemts par izmaiņām reģionālo autobusu maršrutu tīklā vairākos Latvijas novados, galvenokārt veidojot ērtākus pasažieru pārvadājumu risinājumus skolēnu nokļūšanai mājās pēc mācībām un darba ņēmēju nokļūšanai uz darbu, kā arī tika apstiprināts Gulbenes–Alūksnes bānīša sniegtais pasažieru pārvadājumu pakalpojums 2023. gadam.

Skolēniem Alūksnes novadā, kuri mācās novada centrā, bet dzīvo ārpus tā, turpmāk tiks nodrošināta iespēja ērtāk nokļūt uz mācību iestādēm un pēc stundām mājās. Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5434 Alūksne–Zabolova–Liepna–Alūksne autobuss reisā plkst. 06.15 no Alūksnes autoostas turpmāk apstāsies arī pieturā Surikava. Turpmāk mācību laikā darba dienās no Alūksnes autoostas autobuss pēcpusdienas reisā izbrauks nedaudz vēlāk – plkst. 14.40 (līdz šim izbrauca plkst. 14.20), kā arī apstāsies pieturā Surikava un uz Liepnu tas brauks caur Beju, bet nebrauks līdz Bērziņiem. Savukārt reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6690 Alūksne–Liepna–Bērziņi–Alūksne mācību laikā (no 1. septembra līdz 11. jūnijam) autobuss darba dienās rīta reisā no Alūksnes autoosta izbrauks par 10 minūtēm vēlāk – plkst. 06.10 un neapstāsies pieturās Kudinavas pagrieziens, Draudzība, Polsas, bet apstāsies pieturā Surikava. Kā arī pēcpusdienas reisā autobuss no Alūksnes autoostas plkst. 15.00 turpmāk kursēs tikai mācību gada laikā (šobrīd – kursē skolēnu brīvdienās, izņemot vasaras brīvlaiku) un neapstāsies pieturās Kudinavas pagrieziens, Draudzība, Polsas, bet apstāsies pieturā Surikava.

Sabiedriskā transporta padome atbalstīja priekšlikumu arī visa 2023. gada garumā nodrošināt regulārus pasažieru pārvadājumus pa šaursliežu dzelzceļu savienojumā starp Alūksni un Gulbeni, ko realizē SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”. Informācijai – 2022. gadā SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pārvadāja 17 761 pasažieri.