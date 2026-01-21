Abonē! E-avīze
Trešdiena, 21. janvāris
Agnese, Agnija, Agne
Alūksnes novadā plāno būvēt divas jaunas daudzdzīvokļu mājas

16:02 21.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

170

Foto: https://pixabay.com

Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas sniegs iespēju uzbūvēt divas daudzdzīvokļu mājas, tā padarot pieejamāku jaunu dzīvojamo fondu novadā. Alūksnes novadā jau ilgstoši novērojams augsts pieprasījums pēc mājokļiem, savukārt pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds nav pietiekams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo dzīvojamo platību. Tā rezultātā novada iedzīvotāji ir spiesti ilgstoši gaidīt rindā uz mājokli, kas apgrūtina iespējas nodrošināt stabilus un drošus dzīves apstākļus.

Projekta laikā plānots uzbūvēt divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopumā 24 dzīvokļiem Alūksnē, teritorijā starp Brūža un Skolas ielām, kas vienlaikus risinās mājokļu pieejamības jautājumu un veicinās pilsētvides sakārtošanu.

Jaunie mājokļi būs paredzēti personām, kas ir reģistrētas Alūksnes novada pašvaldībā palīdzības saņemšanai mājokļa jautājumu risināšanā, tostarp iedzīvotājiem bez piemērotas dzīvesvietas vai ar nepieciešamību uzlabot esošos dzīves apstākļus.

Projekta “Dzīvojamā fonda pieejamības palielināšana Alūksnes novadā” īstenošana plānota līdz 2028. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 2 613 600 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 221 560 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 392 040 EUR.

Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Risberga.

