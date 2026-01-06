Abonē! E-avīze
Otrdiena, 6. janvāris
Alūksnes novada mobilā lietotne turpmāk netiks izmantota

14:47 06.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Foto: freepik.com

Pašvaldība informē, ka mobilā lietotne “Alūksnes novads” no šī gada vairs netiks izmantota sakarā ar izmaiņām starp Alūksnes novada pašvaldību un lietotnes uzturētāju SIA “ZZ dats” noslēgtajās līgumsaistībās, informē pašvaldība.

Mobilās lietotnes izveides mērķis bija ar personalizētas iedzīvotāja kartes starpniecību radīt iespēju iedzīvotājiem piekļūt noteiktiem pašvaldības pakalpojumiem. Tās  primārais uzdevums bija nodrošināt pašvaldības piešķirtās ēdināšanas maksas atvieglojumu uzskaiti skolēniem novada izglītības iestādēs. Sistēma nodrošināja datu uzskaiti par to, kuri izglītojamie katru mācību dienu izmanto ēdināšanas pakalpojumu, ļaujot pašvaldībai veikt korektus norēķinus ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus lietotne kalpoja kā viens no pašvaldības komunikācijas kanāliem, kur tika publicēta informācija par pašvaldības aktualitātēm.

Tā kā līgumsaistības par atvieglojumu uzskaites pakalpojuma nodrošināšanu ir pārtrauktas no pakalpojuma sniedzēja puses, līdz ar to pārtraukta arī mobilās lietotnes darbība. Skolēnu ēdināšanai piešķirto atvieglojumu uzskaites nodrošināšanai pašvaldība ir noslēgusi jaunu līgumu ar citu uzņēmumu.

Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par izpratni un aicina sekot informācijai par pašvaldības aktualitātēm pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv un sociālajos medijos.

