Alūksnes novada mazpulcēni iegūst biedrības “Latvijas Mazpulki” goda nomināciju 

Evelīna Anna Pedegrāde, Ksenija Amanda Mihalova no 29. Ziemeru mazpulka un Elizabete Baldiņa, Kristers Zābaks no no 196. Bejas mazpulka saņem goda nomināciju “Augsim Latvijai!”. Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā.

Evelīna Anna Padegrāde, 29. Ziemeru mazpulks:

“Mazpulki man ir devuši pieredzi, kā arī patstāvību darbu veikumā, gan arī radošas idejas. Darbojoties mazpulkā, es iemācījos būt atbildīga, nepadoties pie grūtībām un galvenais iemācījos to, ka smagi darbojoties tas novedīs mani pie labiem rezultātiem. Projektu rakstīšana dod pieredzi projektu veidošanā, realizēšanā un aizstāvēšanā. Mazpulkā darbojoties ir lielas iespējas iesaistīties daudzos un dažādos pasākumos, kuros esmu ieguvusi draugus.”

29. Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš:

“Evelīna cītīgs mazpulcēns, mierīga, saprotoša, draudzīga un lieliska meitene. Izvēlētie un izstrādātie projekti nebija viegli, bet aizstāvēja tos godam. Bija līdere grupas projektā “Jaunieši sadarbojas”. Apzinīgi piedalījās visos mazpulka pasākumos. Mazpulkā veica kasiera darba pienākumus.”

Ksenija Amanda Mihaļova, 29. Ziemeru mazpulks:

“Mazpulkos ir iespēja iesaistīties daudz un dažādos pasākumos, ļoti patika darboties dažādās mazpulku aktivitātēs. Mazpulka. Projektu rakstīšana dod pieredzi projektu veidošanā un aizstāvēšanā, kā arī palīdz radoši domāt, ieguvu darba prasmes. Veicu dažādus individuālos un grupas projektus. Mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš ir ļoti jauks, palīdz, atbalsta un uzmundrina, ja kaut kas neizdodas. Darbojoties mazpulkā es iemācījos būt atbildīga, rūpīgāka, nepadoties un galvenais iemācījos to, ka smags darbs novedīs pie labie rezultātiem.”

29. Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš:

“Amanda ir enerģiska, sabiedriska, lieliska meitene un labām vizuālām dotībām. Lieliska sportiste, pasākumos spēj labi komunicēt un ir draudzīga ar citiem jauniešiem. Amanda realizējot projektus pārvar grūtības, divos grupas projektos bija līdere. Prieks, par aktīvu mazpulcēnu!”

Elizabete Baldiņa, 196. Bejas mazpulks:

“Latvijas Mazpulki ir pieredzes bagāta, iedvesmojoša un aizraujoša organizācija. Darbojoties mazpulkā, es iemācījos pārvarēt bailes, uzdrīkstēties un darīt. Es iepazinu daudz jaunu cilvēku. Šo gadu laikā esmu pilnveidojusi savas zināšanas un jau tagad spēju tās pielietot ikdienas dzīvē. Es ar aizrautību izstrādāju katru savu projektu, iesaistījos mazpulka aktivitātēs, pasākumos, konkursos un zinu, ka piedzīvotie brīži mazpulkā pilnveidoja un bagātināja manu pieredzi dažādu darbu veikšanā, informācijas analizēšanā, apkopošanā un prezentēšanā.

Latvijas Mazpulku birojs atrodas Saulesdārzā – vietā, kur aizsākas visas Mazpulku idejas, tādēļ novēlu saules mūžu Latvijas Mazpulkiem.”

196. Bejas mazpulka vadītāja Ineta Pūpola:

“Elizabete mazpulkā darbojas jau kopš 2014.gada. Sevi ir pierādījusi kā čaklu, apzinīgu mazpulcēnu. Izdomas bagāta, erudīta, atbildīga un aktīva meitene. Galvenās īpašības ir čaklums un mērķtiecība. Projektus rakstījusi ar lielu interesi, noformējusi un prezentējusi mazpulkā un Vidzemes forumos, divi projekti novērtēti ar 1. un viens projekts ar 2.vietu. Aktīvi piedalījusies daudzos tirdziņos Pļaujas svētkos Atē, vairākos semināros, nometnēs, K. Ulmaņa piemiņas pasākumos “Pikšās”, “Baltijas ceļa” atcerei veltītā pasākuma ietvaros ziedu paklāja veidošanā Alūksnē, dažādās talkās, akcijās “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”.

Elizabete prot sadarboties, uzklausīt, uzmundrināt un dot padomu. Kopīgi ar citiem skolēniem rīko pasākumus skolā un popularizē skolas tēlu! Par atbalstu Elizabetes darbībai mazpulks saka lielu paldies viņas ģimenei!” rpt

Kristers Zābaks, 196. Bejas mazpulks:

“Mazpulka gaitas uzsāku 2014.gadā, 8 gadu vecumā. Iegūtas dažādas zināšanas projektu izstrādes laikā. Iepazīti daudz interesanti cilvēki, iegūti draugi. Piedaloties projektu skatēs, iepazītas interesantas vietas, pilsētas, iegūta pieredze darbu prezentācijās. Esmu pilnveidojis savas zināšanas audzējot un veidojot savus projektus, esmu kļuvis atbildīgs par dotajiem uzdevumiem. Darbošanās mazpulkā man dzīvē ieņem ļoti lielu lomu, sadarbība ar vecākiem, draugiem, skolotājiem ir bijusi pozitīva un interesanta. Projektu aizstāvēšanas prezentācijas ir veicinājušas man kļūt atvērtam un drošākam.”

196. Bejas mazpulka vadītāja Ineta Pūpola:

“Kristers mazpulkā aktīvi iesaistās jau kopš 2014.gada. Izstrādātie projekti vienmēr ir precīzi aizpildīti veidlapās, rūpīgi izpildīti darbi un pamatīgi prezentēti. Ar lielu interesi viņš piedalās mazpulku organizācijas piedāvātajos projektos. Sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi” īstenojis divus biznesa projektus “Ķirbis” un “Krāsainie burkāni”. Prezentācijām vienmēr sagatavojis produktus degustēšanai. Kopā ar draugiem izstrādājis grupas projektu “Sarkanās Zvaigznes” mopēdi”, restaurēja vecos mopēdus, gan meklējot detaļas, gan veicot to atjaunošanu.

Aktīvi piedalījies tirdziņos Pļaujas svētkos Atē, talkās, labdarības akcijās, aktivitātēs, K. Ulmaņa piemiņas pasākumos “Pikšās”, “Baltijas ceļa” atcerei veltītā pasākuma ietvaros ziedu paklāja veidošanā Alūksnē. Kristers vienmēr ir atvērts, sirsnīgs, atsaucīgs un izpalīdzīgs. Pateicoties Kristera vecākiem par atbalstu, Bejas mazpulkā tiek realizēti nopietni un darbietilpīgi projekti un gūti labi rezultāti!”

Latvijas Mazpulki šodien ir lielākā un spēcīgākā jauniešu nevalstiskā organizācija Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi, īsteno un ievieš videi draudzīgu rīcību un attīsta jauniešiem saistošus Latvijas laukus.