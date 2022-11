Alūksnes novadā joprojām augsts Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits

Foto: pixabay.com

Aizvadītās nedēļas laikā ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits ir palielinājies 11 Latvijas pašvaldībās, kas ir vairāk nekā iepriekšējo nedēļu laikā, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem.

Kopumā saslimušo skaita pieaugums gan bijis salīdzinoši neliels. Lielākais saslimušo skaita kāpums ir bijis Saulkrastu un Ādažu novados – par vairāk nekā 10%, taču skaitliski nevienā no 11 pašvaldībām iedzīvotāju, kuri ar Covid-19 ir inficējušies pēdējo 14 dienu laikā, kopskaits nav palielinājies vairāk kā par desmit cilvēkiem.

Savukārt vislielākais samazinājums bijis Gulbenes novadā – svētdien tur reģistrēti 36 saslimušie, kas ir par 47% mazāk nekā pirms nedēļas.

Skaitliski visvairāk inficēto ar Covid-19 ir Rīgā. Tur svētdien ir reģistrēti 1700 iedzīvotāji, kuri ar Covid-19 ir inficējušies pēdējo 14 dienu laikā, kas ir par 6% mazāk nekā pirms nedēļas.

Augstākais 14 dienu kumulatīvais saslimstības līmenis ir Līvānu novadā – 687,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju. Pēc tam seko Alūksnes novads ar 471,9 gadījumiem un Ventspils ar 437 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā kopumā pašlaik ir 260,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju un šis līmenis tiek pārsniegts 16 Latvijas pašvaldībās.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Ādažu novadā, Rēzeknē, Talsu novadā, Daugavpilī, Ropažu, Bauskas, Ķekavas un Kuldīgas novadā, Jūrmalā, Rīgā, Dienvidkurzemes novadā, Liepājā un Jelgavā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējies 801 Latvijas iedzīvotājs. Pēc tam seko iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem ar 785 saslimušo un iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem ar 753 iepriekšējo divu nedēļu laikā reģistrētiem saslimušajiem ar Covid-19.

Kopumā Latvijā pašlaik ir 4882 iedzīvotāji, kuriem pēdējo divu nedēļu laikā ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19.