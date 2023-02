Alūksnes novadā izmaiņas četru reģionālo autobusu maršrutu kustību grafikos

No šī gada 1. februāra stājas spēkā izmaiņas četros reģionālo autobusu maršrutos Alūksnes novadā. Pamatā tās veiktas, lai skolēniem, kuri mācās novada centrā, bet dzīvo ārpus tā, turpmāk būs iespējas ērtāk nokļūt uz mācību iestādēm no rīta un pēc stundām braukt mājās.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5434 Alūksne–Zabolova–Liepna–Alūksne autobuss reisā plkst. 06.15 no Alūksnes autoostas turpmāk apstāsies arī pieturā Surikava. Turpmāk mācību laikā darba dienās no Alūksnes autoostas autobuss pēcpusdienas reisā izbrauks nedaudz vēlāk – plkst. 14.40 (līdz šim izbrauca plkst. 14.20), kā arī apstāsies pieturā Surikava un uz Liepnu tas brauks caur Beju, bet nebrauks līdz Bērziņiem.

Minētais reģionālo autobusu maršruts tika izveidots, jo tika likvidēta Pededzes pamatskola un daļa no skolēniem uzsāka mācības Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, vienlaikus slēdzot maršrutu nr. 6692 Alūksne–Beja–Liepna. Līdz ar jaunākajām izmaiņām maršrutu tīklā arī skolēni no Bejas varēs nokļūt uz mājās pēc mācībām Liepnas pamatskolā.

Savukārt reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6690 Alūksne–Liepna–Bērziņi–Alūksne mācību laikā (no 1. septembra līdz 11. jūnijam) autobuss darba dienās rīta reisā no Alūksnes autoosta izbrauks par 10 minūtēm vēlāk – plkst. 06.10 un neapstāsies pieturās Kudinavas pagrieziens, Draudzība, Polsas, bet apstāsies pieturā Surikava. Kā arī pēcpusdienas reisā autobuss no Alūksnes autoostas plkst. 15.00 turpmāk kursēs tikai mācību gada laikā (šobrīd – kursē skolēnu brīvdienās, izņemot vasaras brīvlaiku) un neapstāsies pieturās Kudinavas pagrieziens, Draudzība, Polsas, bet apstāsies pieturā Surikava.

Pietura Surikava, kas iekļauta minētajā reģionālo autobusu maršrutā, tika izbūvēta pēc iedzīvotāju pieprasījumiem un pamatā to izmanto skolēni nokļūšanu uz un no novada mācību iestādēm.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6707 Alūksne–Korneti–Jaunlaicene–Korneti–Alūksne agrais rīta reiss no Alūksnes autoostas turpmāk tiks uzsākts 20 minūtes agrāk – plkst. 6.15 (līdz šim – plkst. 6.35), galapunktā pienākot pēc līdzšinējā grafika.

Pasažieriem jāpievērš uzmanība, ka reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6701 Alūksne–Alsviķi–Ape pēcpusdienas reiss no darba dienās Alsviķiem tiek uzsākts nedaudz ātrāk – plkst. 15.56 (līdz šim bija plkst. 16.00).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina SIA “Gulbenes autobuss”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Alūksnes novada pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu.