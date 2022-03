Alūksnes novadā Covid-19 inficēto skaits pieaug

Aizvadītās nedēļas laikā lielākajā daļā Latvijas pašvaldību samazinājās ar Covid-19 inficēto skaits, bet astoņās pašvaldībās bija vērojama pretēja tendence – saslimušo skaits pieauga, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem.

Vislielākais saslimušo skaita pieaugums bija Varakļānu novadā, kur aizvadītajā dienā bija reģistrēti 137 pēdējo divu nedēļu laikā ar Covid-19 inficējušies iedzīvotāji, kas ir par 21% vairāk nekā pirms nedēļas. Ar 14% pieaugumu līdz 481 saslimušajam seko Valkas novads, bet ar 12% pieaugumu līdz 798 saslimušajiem – Alūksnes novads.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājies Tukuma novadā – par 36% līdz 1787 iedzīvotājiem. Mārupes novadā saslimušo skaits nedēļas laikā ir samazinājies par 32%, un tagad tas ir 1493 iedzīvotāji.

No lielajām pilsētām visstraujāk pēdējo divu nedēļu laikā ar Covid-19 inficēto skaits ir samazinājies Jelgavā – par 31% līdz 2091 iedzīvotājam, pēc tam seko Rīga, kur saslimušo skaits aizvadītajā dienā bija 29 228 jeb par 26% mazāk nekā pirms nedēļas.

Savukārt vienīgā no Latvijas lielajām pilsētām, kurā aizvadītās nedēļas laikā saslimušo skaits ar Covid-19 audzis, ir Daugavpils. Tur pēdējās divās nedēļās inficēto skaits iepriekšējās nedēļas laikā ir palielinājies par 5% jeb līdz 4431 iedzīvotājam.

Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā pašlaik ir Kuldīgas novadā, kur divu nedēļu saslimstības rādītājs ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju aizvadītās dienas laikā bija 6962,1. 6000 gadījumu slieksnis tiek pārsniegts arī Liepājā, Rēzeknē un Valkas novadā.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir samazinājusies līdz 4823,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, un tā tiek pārsniegta 15 pašvaldībās.

Neskaitot minētās pašvaldības, saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Alūksnes un Dienvidkurzemes novadā, Ventspilī, Ādažu novadā, Daugavpilī, Preiļu, Saldus, Ķekavas, Smiltenes, Balvu un Valmieras novadā.

Latvijā pašlaik nav nevienas pašvaldības, kur 14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju būtu zemāks par 3000 gadījumiem.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 2097 Covid-19 gadījumiem 40% jeb 832 ir reģistrēti Rīgā. Liepājā ir atklāti 125 jauni saslimušie, Daugavpilī – 100, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 29 228, Daugavpilī – 4431, Liepājā – 4396, Ogres novadā – 2633, Valmieras novadā – 2507, Jūrmalā – 2158, bet Jelgavā – 2091 iedzīvotājs.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 404 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 308 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 299 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 16 516 saslimušie.