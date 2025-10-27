Alūksnes novada bibliotēkā notiks nodarbība “Prāta spēks pret mākslīgo intelektu”

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros, 29. oktobrī, Alūksnes novada bibliotēkā notiks izglītojoša nodarbība “Prāta spēks pret mākslīgo intelektu”.
Nodarbība paredzēta divām auditorijām:
- plkst. 10.00 – senioriem
- plkst. 12.00 – kultūras darbiniekiem
Pasniedzējs būs Microsoft sertificētais tehnoloģiju speciālists Guntis Laicāns, kurš dalīsies zināšanās par mākslīgā intelekta ietekmi un iespējām, kā arī prāta spēka nozīmi tehnoloģiju laikmetā.
Pasākumu organizē Alūksnes novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centru, saņemot finansiālu atbalstu no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas.
