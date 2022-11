Alūksnes ielās ziemā strādās 16 sētnieki

Valsts svētkos uzsnigušais sniegs turas nu jau nedēļu, un meteorologi brīdina, ka ziema iestājusies uz palikšanu. Brīvdienās intensīvi sniga arī Alūksnē, sasniedzot pat 20 centimetru biezu sniega segu, kas raizes sagādāja ielu un ceļu uzturētājiem.

Pilsētas centrā sastaptā sētniece Elga Kļaviņa gan teic, ka pašlaik vēl par sniega daudzumu nav jāsūdzas – ietves attīra ar tehniku, sētnieka pienākums ir notīrīt gājēju piekļuvi pārejai.

Piesnigušās ielas šogad no sniega atbrīvos 16 pašvaldības aģentūras “Spodra” sētnieki un komunālās saimniecības tehnika, SIA “Viļņi un I.S.A.”, kā arī VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Jau 18. novembra rītā pašvaldības aģentūra no iedzīvotājiem saņēma sūdzības par to, ka pēc piebraukātā sniedziņa brauktuve bija diezgan slidena Rūpniecības un Ganību ielas krustojumā, uz ko uzņēmuma darbinieki nekavējoties reaģēja un problēmas novērsa. Arī turpmāk aģentūra aicina ziņot par pamanītām problēmām.

Tehnika un sētnieki

“Pašvaldības aģentūra “Spodra” ziemas periodā Alūksnes pilsētas ietvēs un citās pašvaldības teritorijās, izņemot ielu braucamo daļu, sniegu tīrīs ar trīs komunālās tehnikas traktoriem, bet divas kravas automašīnas strādās smilts/sāls pievešanā un sniega izvešanā no pilsētas,” laikrakstam stāsta pašvaldības aģentūras “Spodra” direktors Jānis Pūpols.

Uzņēmumā pavisam ir 16 sētnieki, trim no tiem pašlaik gan ir darba nespēja, norāda viņš. Tāpat pilsētas uzkopšanas darbos “Spodrai” palīgā nāk un arī turpmāk to darīs garantētās minimālās iztikas līdzekļu saņēmēji, un tā nodarbinās arī algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējus.

Iepirkts arī pretslīdes materiāls

“Tranzīta ielas pēc iepirkuma procedūras šosezon tīrīs un kaisīs “Latvijas autoceļu uzturētājs”, tāpat šis uzņēmums kaisīs pilsētas ielas un krustojumus, rūpēsies par sniega izvešanu no tranzīta ielām. Savukārt pilsētas ielu attīrīšanu no sniega pēc iepirkuma procedūras veiks SIA “Viļņi un I.S.A.”,” atklāj J. Pūpols.

Paredzēts, ka ziemā tranzīta ielas kaisīs ar šķidro sāli, bet, ja temperatūra pazemināsies, tās apstrādās ar smilts/sāls maisījumu. “Pilsētas ielas un ietves slīdamības samazināšanai kaisām ar smilts/sāls maisījumu, ko “Spodra” iepērk jau gatavu no “Latvijas autoceļu uzturētāja”,” teic uzņēmuma vadītājs.

Jautāts par to, vai aģentūra plāno pirkt arī kādu ārpakalpojumu, J. Pūpols atbild, ka par to vēl grūti spriest, jo ziema nav prognozējama. Vienīgais nepieciešamais ārpakalpojums, kā viņš domā, varētu būt sniega izvešanai no pilsētas ielām.