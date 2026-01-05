Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 5. janvāris
Sīmanis, Zintis
+-7° C
Alūksnes ezerā ledū ielūzuši divi cilvēki, vienu neizdodas glābt

10:42 05.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Foto: Laura Felša


Svētdienas rītā pēc plkst. 9.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksni, kur Alūksnes ezerā ~70 metrus no krasta divi cilvēki ielūzuši ledū. Ugunsdzēsēji glābēji ar glābšanas dēli nokļuva līdz notikuma vietai, no ledainā ūdens izglāba vienu cilvēku, kuru nogādāja krastā, kur nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pārmeklējot vietu, kur cilvēki bija ielūzuši, otrs cilvēks netika atrasts. Notikumā tika piesaistīti ūdenslīdēji glābēji, kuri no aptuveni piecus metrus dziļās ezera vietas izcēla bojāgājušo, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Veicot glābšanas darbus arī ugunsdzēsēji glābēji pārliecinājās, ka ledus ir ļoti trausls, tādēļ aicinām iedzīvotājus uz bīstamā ledus nekāpt. VUGD statistika rāda, ka ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Pērn Latvijā no ūdenstilpēm izcelti 108 bojāgājušie. Šis šogad ir pirmais šāds notikums uz ūdens ar traģiskām sekām ne tikai Vidzemē, bet Latvijā.

