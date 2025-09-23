“Alūksnes enerģija” apkures sezonai gatava

Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA “Alūksnes enerģija” vasaras mēnešus aizvadījusi aktīvā darba režīmā – veikti gan būtiski remontdarbi, gan tehnoloģiski uzlabojumi vairākās katlu mājās, modernizētas drošības sistēmas un īstenots vērienīgs vides kvalitātes uzlabošanas projekts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Šie darbi nodrošina to, ka uzņēmums arī turpmāk varēs piedāvāt iedzīvotājiem drošu, efektīvu un videi draudzīgu siltumapgādi par vienu no konkurētspējīgākajiem tarifiem valstī.
Veiktas apkopes
Vasaras periodā visās SIA “Alūksnes enerģija” apkalpojošajās katlu mājās veiktas katliekārtu un tehnoloģisko iekārtu apkopes un nepieciešamie remontu darbi, lai jaunajā apkures sezonā turpinātu drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu. “Lielākie remontdarbi īstenoti Parka ielas katlu mājas apkures katlam “Kwok 5000”, kam remontēts kurtuves apmūrējums un nomainīti ārdi,” stāsta SIA “Alūksnes enerģija” valdes loceklis Aldis Mežals. Centralizētās siltumapgādes klientiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ik pēc diviem gadiem jāveic arī siltumenerģijas skaitītāju pārbaude. Šogad pārbaudei nodoti 80 skaitītāji, no kuriem divi atzīti par bojātiem. Šiem klientiem uzstādīs jaunus skaitītājus.
“Vasarā siltumtīkli remontēti Helēnas ielas un Dārza ielas posmos, līdz ar to atjaunots siltumtrases posms 45 metru garumā. Katlu mājā Parka ielā 2C plānots jauns elektroenerģijas pieslēgums 20 kilovoltu elektroenerģijas sadales sistēmai, paredzot objekta teritorijā būvēt savu transformatora apakšstaciju. Lai šos darbus uzsāktu, pašlaik norit projekta izstrāde,” par vasarā paveikto stāsta A. Mežals.
Arī lokālajās katlu mājās notikušas pārmaiņas – Mālupē, Jaunlaicenē un Ziemeru ielā 12, Alūksnē –
modernizēta ugunsdrošības sistēma, izbūvējot jaunu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
Uzstāda filtru
SIA “Alūksnes enerģija” realizējusi arī Eiropas Savienības fondu projektu, kas siltumavotā Parka ielā 2C paredzēja elektrostatiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus. “Šis projekts ir ievērojami uzlabojis gaisa kvalitāti Alūksnes pilsētā, samazinot cieto daļiņu (putekļu) izdalīšanos no centrālās katlu mājas. Projekta ietvaros tika uzstādīts moderns elektrostatiskais filtrs un jauns izolēts skurstenis, kas tagad apkalpo trīs apkures katlus ar kopējo jaudu 12,2 megavati,” stāsta A. Mežals un uzsver, ka tagad šie uzlabojumi nodrošina, ka putekļu izdalīšanās robežvērtība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto skaitli. “Rezultātā apkārtējā vidē gada griezumā tagad netiks izdalītas vismaz 14,725 tonnas putekļu, kā tas bija līdz šim, tādējādi samazinot piesārņojumu un uzlabojot vides kvalitāti pilsētā. No projekta realizācijas ieguvēji būs tie Alūksnes pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo Parka ielas 2C katlu mājas ietekmes zonā,” stāsta A. Mežals.
Uzstādot elektrostatisko filtru un jauno skursteni, uzņēmums ne tikai nodrošina atbilstību prasībām, bet arī veicina iedzīvotāju veselību un pilsētas attīstību, norāda uzņēmuma vadītājs. “Šis projekts ir nozīmīgs solis uz ilgtspējīgāku un tīrāku Alūksni. Projekta kopējās izmaksas bija 692 450,85 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta summa ir 225 432 eiro,” atklāj A. Mežals.
Projekts īstenots desmit mēnešu laikā, ievērojot visas tehniskās, vides un sociālās prasības, tostarp zaļo un sociāli atbildīgo iepirkumu principus. 5. septembrī Būvvalde pieņēma objektu lietošanai.
Darbu izpildi būvobjektā nodrošināja SIA “Rubate”, un tie noritēja saskaņā ar grafiku. Jau tagad ir uzsākta dūmgāzu attīrīšanas iekārtas
– elektrostatiskā filtra – ekspluatācija. “Jaunais skurstenis harmoniski iekļaujas apkārtējā vidē, uzlabojot pilsētvidi vēsturiskajā centrā,” norāda A. Mežals. Savukārt vecie skursteņi elektrostatiskā filtra izbūves projekta ietvaros tika demontēti un utilizēti, ko saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem veica būvnieks SIA “Rubate”.
Realizē pelnus
Ražošanas procesā radītie koksnes pelni pārbaudīti valstī licencētās laboratorijās un saņēmts arī Valsts augu aizsardzības dienesta atzinums to atbilstībai normatīvo aktu prasībām. “Tas nozīmē, ka ražošanas rezultātā iegūtos koksnes pelnus drīkstam piedāvāt lauksaimniekiem kā kaļķošanas materiālu. Sabiedrība savā interneta vietnē www.aluksnesenergija.lv publicējusi informāciju par iespēju lauksaimniekiem iegūt koksnes pelnus no SIA “Alūksnes enerģija” katlu mājām. Pašlaik interesi par šo iespēju gan ir izrādījis tikai viens vietējais lauksaimnieks, kuram arī šos pelnus nododam,” stāsta A. Mežals.
Kurināmais iepirkts
Ārpus Alūksnes pilsētas SIA “Alūksnes enerģija” apkalpo divas katlu mājas Jaunlaicenes un Mālupes pagastos. Arī tur vasaras sezonā uzņēmuma darbinieki veikuši nepieciešamos apkures katlu apkopes darbus. “Katlu mājas darbojas autonomi, ražošanas process tiek uzraudzīts attālināti, tāpēc pastāvīga darbinieku klātbūtne tur nav nepieciešama,” norāda A. Mežals.
Kapitālsabiedrība ik gadu veic iepirkumu kurināmā iegādei nākamajai apkures sezonai. Šogad līgums noslēgts ar uzņēmumu SIA “Rairu”, kurš jau veic šķeldas piegādi un izveidojis nepieciešamo uzkrājumu sezonas sākumam.
Tarifs pašlaik lētāks
“No šī gada 1. oktobra spēkā stāsies tarifs 62,54 eiro/MWh, kas ir lētāks, salīdzinot ar līdzšinējo. Tas ir mazāks, ņemot vērā iepirktā kurināmā un siltumenerģijas cenas samazinājumu. Savukārt pēc finanšu ieguldījumiem elektrostatiskā filtra izbūvē tarifs tiks pārskatīts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu pēc siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas.
Jāuzsver, ka šobrīd SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas tarifs ir viens no lētākajiem Latvijā,” saka A. Mežals.
Aicina neignorēt atgādinājumus
Klientu maksāšanas disciplīna kopumā ir laba, norāda uzņēmuma valdes loceklis. Ar klientiem, kuri kavē rēķinu apmaksu, tiek cītīgi strādāts. “Diemžēl ir gadījumi, kad parādi jānodod mūsu sadarbības partnerim parāda piedziņai, kā arī jāiesniedz prasības tiesā. Šogad iesniegtas divas,” atklāj A. Mežals un uzsver, ka ar katru klientu tiek strādāts individuāli. Viņš norāda, ka būtiski ir neignorēt atgādinājumus par maksājumu kavējumu, bet sazināties ar SIA “Alūksnes enerģija” darbiniekiem, kuri vienmēr ir atvērti sarunai ar klientu. Viņš atgādina, ka rēķinu apmaksu ir iespējams veikt arī klātienē SIA “Alūksnes enerģija”, Parka ielā 2C, gan maksājot skaidrā naudā, gan norēķinoties ar maksājumu karti.
Uzņēmuma vadītājs stāsta, ka šogad centralizētās siltumapgādes pieslēgumam no jauna pieteikušās divas privātpersonas, kuru nekustamie īpašumi atrodas Pils un Jāņkalna ielā, Alūksnē. Viņiem jau izsniegti tehniskie noteikumi un tiek plānoti siltumtīklu atzaru izbūves darbi.
