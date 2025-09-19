Alūksnes 105. gadadienas džips nogādāts Ukrainā

Kara skartajā Ukrainā no Alūksnes nogādāta jauna palīdzība – Alūksnes un Apes novada fonda organizētajā konvojā frontē nonācis arī īpašais Alūksnes 105. gadadienas džips.
Fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece stāsta, ka Alūksnes novada pašvaldība fonda projektam “Alūksnes 105. gadadienas džips” piešķīra finansējumu kā kultūras iniciatīvai. “Ziedojumu piesaisti jubilejas džipam sākām jūnijā, “Apkaimes svētkos” Lielā Ezera ielas skvērā Alūksnē, kuros piedalījās aptuveni 250 dalībnieku. Pasākuma laikā izdevās savākt 310,29 eiro labdarības akcijas “Palīdzēsim Ukrainas tautai” projekta “Auto Ukrainai” ietvaros. Liels paldies visiem ziedotājiem! Paldies arī pašvaldībai par atbalstu – tieši šis projekts deva iespēju organizēt ziedojumu vākšanu. Paldies Alūksnes novada Kultūras centram par sadarbību. Paldies arī brīvprātīgajām Alesjai Dmitrenko (Ukraina) un Žannai Dambei, kuras Alūksnes novada Sabiedrības centrā bija sarūpējušas cienastu svētku dalībniekiem,” stāsta Dzintra Zvejniece.
Nepieciešamais finansējums jubilejas džipam turpināts piesaistīt visas vasaras garumā, tostarp Alūksnes pilsētas svētkos. Septembrī džips nogādāts Ukrainā, kas bija jau 14. fonda organizētais palīdzības konvojs. “Kopā uz Ukrainu devās trīs automašīnas, tostarp arī Alūksnes 105. gadadienas džips, kas nodots 107. Ukrainas Zemessardzes brigādes 94. bataljonam, kurš šobrīd tur fronti Harkivas pusē. Kopumā uz Ukrainu jau nogādātas 92 automašīnas, un tuvākajā laikā paredzēts nogādāt vēl trīs. Lielais mērķis – līdz gada beigām sasniegt 100 automašīnu,” saka Dz. Zvejniece.
