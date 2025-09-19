Abonē! E-avīze
Piektdiena, 19. septembris
Verners, Muntis
weather-icon
+16° C, vējš 1.79 m/s, ZR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Alūksnes 105. gadadienas džips nogādāts Ukrainā

08:31 19.09.2025

Agita Bērziņa

114

Kara skartajā Ukrainā no Alūksnes nogādāta jauna palīdzība – Alūksnes un Apes novada fonda organizētajā konvojā frontē nonācis arī īpašais Alūksnes 105. gadadienas džips.

Fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece stāsta, ka Alūksnes novada pašvaldība fonda projektam “Alūksnes 105. gadadienas džips” piešķīra finansējumu kā kultūras iniciatīvai. “Ziedojumu piesaisti jubilejas džipam sākām jūnijā, “Apkaimes svētkos” Lielā Ezera ielas skvērā Alūksnē, kuros piedalījās aptuveni 250 dalībnieku. Pasākuma laikā izdevās savākt 310,29 eiro labdarības akcijas “Palīdzēsim Ukrainas tautai” projekta “Auto Ukrainai” ietvaros. Liels paldies visiem ziedotājiem! Paldies arī pašvaldībai par atbalstu – tieši šis projekts deva iespēju organizēt ziedojumu vākšanu. Paldies Alūksnes novada Kultūras centram par sadarbību. Paldies arī brīvprātīgajām Alesjai Dmitrenko (Ukraina) un Žannai Dambei, kuras Alūksnes novada Sabiedrības centrā bija sarūpējušas cienastu svētku dalībniekiem,” stāsta Dzintra Zvejniece.

Nepieciešamais finansējums jubilejas džipam turpināts piesaistīt visas vasaras garumā, tostarp Alūksnes pilsētas svētkos. Septembrī džips nogādāts Ukrainā, kas bija jau 14. fonda organizētais palīdzības konvojs. “Kopā uz Ukrainu devās trīs automašīnas, tostarp arī Alūksnes 105. gadadienas džips, kas nodots 107. Ukrainas Zemessardzes brigādes 94. bataljonam, kurš šobrīd tur fronti Harkivas pusē. Kopumā uz Ukrainu jau nogādātas 92 automašīnas, un tuvākajā laikā paredzēts nogādāt vēl trīs. Lielais mērķis – līdz gada beigām sasniegt 100 automašīnu,” saka Dz. Zvejniece.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd (2)

16:23 14.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Samazinās izglītojamo skaits

08:30 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts (4)

08:54 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No sportiskas bērnības līdz fitnesa trenerei

08:00 13.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (4)

08:00 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Otrdien pārvadātāju protesta akcija notiks arī Alūksnes novadā

15:20 15.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 18:00

Rudens noskaņu koncerts ar Andri Skuju
Sestdiena
20
Septembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā
Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 11:00

Videomateriāls “Manas atmiņas vēsturei”
Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 13:00

“Eiropas kultūras mantojuma dienu 2025” pasākums “Vēsture marmora atspulgā - senie sižeti un augu motīvi”
Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 14:00

Literāri muzikāla pēcpusdiena “Uzsmaidīt austošai dienai”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Sen un nesen septembrī Alūksnē – ieskats avīžu lappusēs | Alūksnes novada bibliotēka komentē:

Foto: Valsts prezidents viesojas Alūksnes novadā (papildināts)

[…] Prezidens Edgars Rinkēvičš Alūksnes Bānīša stacijā 2024. gada 12. septembrī. Foto: aluksniesiem.lv […]

11:41 19.09.2025

Annija komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Viņš dzīvo pie draudzenes. Kāpēc pati draudzene un citi iedzīvotāji neiesaistās?

10:53 19.09.2025

... komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Kad maina logus ir jāvelk lentas un vai sēta ka nedrīkst staigāt zem remonta darbiem, zinti

03:34 19.09.2025

... komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Kad maina logus ir jāvelk lentas un vai sēta ka nedrīkst staigāt zem remonta darbiem, zinti

03:34 19.09.2025

zintis komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Tas valdes loceklis vispar doma ko runa. sanak ta ka ja krit apmetums tas nav katastrofa.Nukamer kadu nenositis vis bus ok

10:26 18.09.2025