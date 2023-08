Alūksnē uzsāksies #BeActive izaicinājums

Jau šajā nedēļas nogalē – 27. augustā – Eiropas Sporta nedēļas ietvaros 20 Latvijas pilsētās

vai to apkārtnē tiks atklāti kopumā 430 orientēšanās kontrolpunkti un sākts #BeActive

izaicinājums. Latvijas Sporta federāciju padomes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Kaspare uzsver, ka ikviens iedzīvotājs sev izdevīgā laikā un vietā aicināts doties pastaigā,

skrējienā vai braukt ar velosipēdu, meklējot kontrolpunktus un pavadot laiku aktīvā atpūtā,

vienlaikus rūpējoties arī par savu veselību. Izaicinājuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja

piedalīties izlozē par balvām, ja līdz oktobra beigām būs veiktas vismaz 5 distances,

atzīmējoties ne mazāk kā 7 kontrolpunktos katrā (vairāk informācijas – izaicinājuma

nolikumā).

Dalība izaicinājumā ir bez maksas, reģistrējoties: www.beactive.lv/takas.

“Mūsu dzīvesveida dēļ pēdējās desmitgadēs fiziskās aktivitātes ir nepietiekamas. Taču Latvijai ir

unikāla iespēja visos gadalaikos kā sporta zāli izmantot dabu un apkārtējo vidi. #BeActive

izaicinājums veidots tā, lai iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos dotu iespēju un motivāciju būt

aktīvākiem. Arī prasme orientēties, ko izaicinājumā var apgūt, noderēs ikdienā,” uzsver Latvijas

Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

#BeActive izaicinājuma kontrolpunkti izvietoti Alūksnē, Baldonē, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, divās vietās Rīgā – Baložos un Mežaparkā,

Saldū, Saulkrastos, Siguldā, Smiltenē, Talsos, Tukumā un Valmierā (skatīt interaktīvo karti).

Atzīmēšanās kontrolpunktos notiks, izmantojot Qrenteerings lietotni (lejuplādējama AppStore,

GooglePlay). Distanču kartes ar kontrolpunktiem lejuplādējamas gan elektroniski, gan pieejamas

drukātā formātā katrā no izaicinājuma vietām – informācija par to atrodama: www.beactive.lv/takas.

Izaicinājumā var piedalīties individuāli vai komandā.

“Lai dotos distancē, prasme orientēties apvidū būs noderīga, taču tas nav obligāts priekšnoteikums.

Orientēšanās teritorijas veidotas tā, lai būtu piemērotas gan cilvēkiem bez īpašām prasmēm

orientēties, gan būtu interesantas arī zinātājiem,” uzsver Dagnis Dubrovskis, prezidents Latvijas

Orientēšanās federācijā, ar kuras atbalstu #BeActive izaicinājums tiek īstenots.

Katrā teritorijā izvietoti 20 un vairāk kontrolpunkti, dalībniekiem ir iespēja veikt izvēles vai tā dēvēto

pavēles distanci. Lai piedalītos balvu izlozē, dalībnieki:

Izvēles distancē paši izvēlas kontrolpunktu meklēšanas secību un atrod ne mazāk kā 7 no

poligonā izvietotajiem kontrolpunktiem,

Pavēles distancē katra poligona kartē izvietoti kontrolpunkti jāatrod organizatora norādītajā

kontrolpunktu meklēšanas secībā.

Kontrolpunktos būs iespēja atbildēt arī uz izzinošiem jautājumiem par dabu, sportu un vēsturi. Ar

saviem iespaidiem, piedaloties izaicinājumā, dalībnieki aicināti dalīties Instagram platformā,

atzīmējot @lsfp.lv profilu un pievienojot mirkļbirkas: #BeActive #BeActiveLatvia.

Izaicinājuma noslēgumā tiks izlozētas divas galvenās balvas 500 eiro vērtībā katra – individuālajā

un komandu kategorijā. Papildus būs iespēja laimēt arī veicināšanas balvas. Detalizēti ar

noteikumiem aicinām iepazīties mājas lapā.

Eiropas Sporta nedēļa visā Latvijā notiks no 23. līdz 30. septembrim. To ievadīs #BeActive

pārgājiens Cēsīs 23. septembrī un Orientēšanās nakts 20 pilsētās 22. septembrī. Visi bezmaksas

sporta pasākumi pieejami: www.beactive.lv.

Eiropas Sporta nedēļas pasākumu nacionālais koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju

padome, to līdzfinansē Eiropas Komisija un Izglītības un zinātnes ministrija. Lielākie pasākumi

notiek sadarbībā ar: Stirnu Buks, Latvijas Peldēšanas federāciju, Latvijas Orientēšanās federāciju,

projektu Eiropas Skolu Sporta diena. Pasākumi un aktivitātes visā Latvijā notiek ar pašvaldību

atbalstu, iesaistoties izglītības iestādēm, sporta klubiem un biedrībām.