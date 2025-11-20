Alūksnē sākusies meteoroloģiskā ziema

Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir -2..+2 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Alūksnes novērojumu stacijā 19. novembrī – piekto dienu pēc kārtas – diennakts vidējā gaisa temperatūra saglabājās negatīva, tādējādi Alūksnē 15. novembrī sākusies meteoroloģiskā ziema. Gulbenē un Zosēnos, kur arī kopš 15. novembra diennakts vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par nulli, trešdien tā pakāpās mazliet virs nulles, tādēļ šajās novērojumu stacijās – tāpat kā pārējā Latvijā – turpinās meteoroloģiskais rudens.
Daudzviet valstī mākoņu sega kļuvusi plānāka, Kurzemes rietumu piekrastē iespējami īslaicīgi nokrišņi. Autoceļi apledojuši.
Daļā valsts saglabājas plāna sniega sega, LVĢMC novērojumu stacijās biezākā sniega sega ir trīs centimetri Alūksnē un četri centimetri Rūjienā.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Rīgā dienvidu, dienvidaustrumu vējš pūš ar ātrumu četri metri sekundē un termometri rāda 0..+1 grādu.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,2 grādiem Alūksnēlīdz +6,3 grādiem Liepājas ostā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. novembrī bija +25 grādi Grieķijā un +27 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -30 grādi Zviedrijas ziemeļu daļā.
