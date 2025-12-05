Abonē! E-avīze
Piektdiena, 5. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
weather-icon
+5° C, vējš 2.15 m/s, DA vēja virziens
Alūksnē sākta jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecība

11:13 05.12.2025

LETA

262

Foto: Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnē, Kanaviņu ielā 7B šoruden ir sākta daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība, un iedzīvotāji aicināti pieteikties dzīvokļu īres tiesībām, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Ēkā būs 18 trīsistabu dzīvokļi, katrs 53 kvadrātmetru (m2) platībā, un katram dzīvoklim pie ēkas būs nodrošināta viena autostāvvieta. Ēku plānots nodot ekspluatācijā un noslēgt īres līgumus līdz nākamā gada 30. augustam, norāda pašvaldībā.

Lai reģistrētos rindā uz dzīvokļa īri, Alūksnes novada iedzīvotājiem pašvaldībā jāiesniedz Dzīvokļu komisijai adresēts iesniegums un nepieciešamie papildu dokumenti. Dzīvokļu izīrēšanu regulē Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtību Alūksnes novadā”, informē vietvara.

Ēkā paredzēti moderni un energoefektīvi inženiertehniskie risinājumi – energoefektīvs apgaismojums, individuālā siltuma uzskaite un regulēšana katrā dzīvoklī. Apkuri nodrošinās autonomā, automātiskā kokskaidu granulu katlu māja.

Trīsistabu dzīvokļu īrei var pieteikties mājsaimniecības, kuras veido vismaz divas personas un kuru kopējie vidējie bruto ienākumi mēnesī iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza 3426 eiro.

Nepieciešamības gadījumā attīstītājs var pārplānot daļu dzīvokļu par divistabu dzīvokļiem ar kopējo platību 53 m2. Uz tiem var pieteikties arī vienas personas mājsaimniecības, ja tās vidējie bruto ienākumi mēnesī iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 2238 eiro.

Paredzamā īres maksa ir 6,3 eiro/m2, jeb aptuveni 334 eiro mēnesī par dzīvokli. Papildus īrniekam būs jāmaksā apsaimniekošanas maksa, kā arī maksa par elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un apkuri.

