Alūksnē sāks sakārtot bijušo VEF teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai

Alūksnes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā” īstenošanu. Projekta mērķis ir sakārtot degradētu bijušo VEF teritoriju pilsētas vēsturiskajā centrā, izveidojot to par uzņēmējdarbībai pievilcīgu un mūsdienīgu vidi ar atbilstošu infrastruktūru. Šis ir pirmais no projektiem minētās teritorijas revitalizēšanai.
– Šis ir Alūksnes novada pašvaldības prioritārais projekts, viens no nozīmīgākajiem projektiem pēdējo gadu laikā. Kā reģiona nozīmes attīstības projekts tas ir iekļauts arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmā. Mūsu novada attīstības un konkurētspējas veicināšanai ir svarīgi rosināt ekonomisko aktivitāti un paplašināt iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu. Šis projekts būs pirmais solis plašākai bijušās VEF teritorijas attīstībai, jo nākotnē tajā vēlamies redzēt tādus iedzīvotāju pieprasītus pakalpojumus kā peldbaseins visām iedzīvotāju vecuma grupām, slidotava un citus, ko varēs piedāvāt uzņēmēji. Tāpat teritorijā paredzēts izbūvēt II grupas patvertni un šautuvi. Pašlaik turpinās nākamo projektu sagatavošana, lai šī vieta kļūtu par mūsdienīgu un pievilcīgu vidi gan uzņēmējiem, gan novada esošiem un potenciāliem iedzīvotājiem, – uzsver Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
Attīstāmā vide, lai gan atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs” zonā, pašlaik ir degradētā stāvoklī. Kopumā paredzēts izbūvēt uzņēmējdarbības teritoriju 15 250 m² platībā, tādejādi šobrīd degradēto vietu pārvēršot par sakārtotu uzņēmējdarbības vidi.
Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru, projekta īstenošanas gaitā plānots nojaukt vidi degradējošas būves un atsevišķus teritorijas elementus, piemēram, žogu, sporta laukumu, veikt ēku pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Tiks izbūvēti industriāliem pieslēgumiem paredzēti ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālie tīkli, piebraucamais ceļš un automašīnu stāvlaukums. Sakārtota vide kļūs par pievilcīgu vietu uzņēmējdarbības attīstībai un novada konkurētspējas paaugstināšanai, dos jaunas iespējas uzņēmējiem, veicinās jaunu darba vietu radīšanu un kvalificēta darbaspēka piesaisti novadam.
Plānots pārbūvēt bīstamo un vidi degradējošo ēku, kas savulaik bijusi kūts, vēlāk rūpnīca, saglabājot vēsturiskā akmens mūra fragmentus, lai uzturētu teritorijas arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību, bet pārējo ēkas daļu nojaucot. Šai ēkai ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un tehniskais apsekojums, un pārbūve notiks saskaņā ar tiem.
Projektā paredzēts pārbūvēt ēku Parka ielā 2A, demontējot padomju laika piebūvi, siltinot ēku un nomainot jumtu. Pagalmā esošā nelielā ēka, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, tiks nojaukta un atjaunota stilizētā veidolā kā atvērta tipa paviljons sezonālu pakalpojumu sniegšanai.
Tāpat projektā iekļauta braucamo ceļu un autostāvvietas izbūve ar pieslēgumiem pie Brūža un Parka ielām, gājēju celiņu atjaunošana, soliņu, atkritumu urnu, velosipēdu statīvu uzstādīšana un teritorijas apzaļumošana.
Partnerībā ar SIA “Alūksnes enerģija” un SIA “Rūpe” paredzēts izbūvēt maģistrālos siltumapgādes tīklus, lai nodrošinātu iespēju potenciālajiem uzņēmējiem pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 411 765 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 2 900 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums projekta attiecināmajām izmaksām ir 435 549,96 EUR.
Izmaksas paredzētajiem ūdenssaimniecības darbiem ir 434 549,64 EUR, tai skaitā SIA “RŪPE” finansējums 15% jeb 65 182,48 EUR un ERAF finansējums – 85% jeb 369 367,16 EUR.
Izmaksas siltumapgādes darbiem ir 73 550,37 EUR, tai skaitā SIA “Alūksnes enerģija” ieguldījums ir 15% jeb 11 032,56 EUR un ERAF līdzekļi – 85% jeb 62 517,81 EUR.
Ārpusprojekta izmaksas 192 619,75 EUR tiks segtas no pašvaldības budžeta.
Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši līdz 2027. gada 31. decembrim.
Komentāri