Trešdiena, 28. janvāris
Kārlis, Spodris
Alūksnē sagatavota slidotava

09:23 27.01.2026

Sandra Apine

Pašvaldība vēsta, ka Glika ielā jau trešo nedēļu izmantojama slidotava. Par ledus laukuma izveidi, ledus atjaunošanu un labošanu Alūksnes Sporta skola ir noslēgusi līgumu ar pašnodarbinātu personu, par laukuma tīrīšanu rūpēsies pašvaldības iestāde “Spodra”, taču arī ikviens slidotavas apmeklētājs ir aicināts sniegt palīdzīgu roku laukuma tīrīšanā.

Līgums par ledus laukuma izveidi un atjaunošanu noslēgts līdz 31. martam un tā summa ir līdz 2000 eiro. Par paveiktajiem ledus laukuma uzturēšanas darbiem darbu veicējs iesniegs atskaiti, un pašvaldība tos apmaksās.

“Slidotavas izveidošana ir sarežģīta, jo nav asfaltētas pamatnes, līdz ar to ledus laukums tiek liets uz zemes. Lai izveidotu pietiekami kvalitatīvu laukumu, vajadzīgs ilgāks laiks. Tādēļ liels paldies kungiem, kas piekrita parūpēties par ledus laukuma izveidi,” saka Alūksnes Sporta skolas direktore Līga Tomsone.

