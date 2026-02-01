Alūksnē piedzīvots stindzinošs sals: termometra stabiņi noslīdējuši līdz –25 grādiem

Svētdienas rīts Alūksnes novadā atnesis šīs ziemas bargāko aukstumu. Kamēr oficiālie dati rāda mērenākus skaitļus, daudzviet novadā iedzīvotāju termometri fiksējuši pat –25 grādu lielu salu, kas liecina par ekstremāliem laikapstākļiem Latvijas ziemeļaustrumos.
Svētdien, 1. februārī, lielākajā daļā Latvijas teritorijas spīd saule un nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -12…-17 grādiem, bet Kurzemes ziemeļos būs siltāk, tur -8…-12 grādi.
Svētdienas naktī nokrišņi nav gaidāmi un neliels mākoņu daudzums būs vien valsts rietumos. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Gaiss atdzisīs līdz -19…-24 grādiem, Kurzemes ziemeļos līdz -10…-15 grādiem, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms ļoti stiprs sals līdz -25…-30 grādiem.
Sinoptiķu jaunākās prognozes nevieš mieru – aukstuma vilnis tikai nostiprinās. Nākamā nakts: Tiek prognozēts, ka sals varētu pat pastiprināties. Ja debesis paliks pilnīgi skaidras, vietām Alūksnes novada ieplakās termometra stabiņš var pietuvoties –28 vai pat –30 grādu atzīmei. Nedēļas turpinājums: Bargais sals saglabāsies vismaz līdz darba nedēļas vidum.
Pie –25 grādiem ieteicams:
1. Ierobežot uzturēšanos ārā: Īpaši tas attiecas uz bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.
2. Auto dzinēji: Autovadītājiem jārēķinās, ka pie šāda sala akumulatoru jauda krītas par vairāk nekā 50%, un dīzeļdegviela (pat ziemas) var sākt biezēt.
3. Mājdzīvnieki: Lūgums parūpēties par mājdzīvniekiem, nodrošinot tiem siltu patvērumu – šādā aukstumā atrašanās ārā pie ķēdes vai neapsildītā būdā ir dzīvībai bīstama.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka Latviju skāris stiprākais sals kopš 2012. gada. Sestdienas, 31. janvāra, rītā Daugavpils novērojumu stacijā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -32 grādiem, un tas ir stiprākais sals valstī kopš 2012. gada februāra.
“Šāds sals uznāk arvien retāk, un tad, kad tas sasniedz agrāk ierastas ziemas spelgoni, mēs vairs tam neesam gatavi,” tā pēdējo dienu salu vērtē LTV laika ziņu redaktors Toms Bricis, piebilstot, ka mūsu infrastruktūra vairs nav radusi pie šāda noturīga sala. Viņš stāsta, ka iepriekšējās desmitgadēs tāds aukstums, kas sasniedza pat -30 grādus, bija krietni biežāka parādība un ka šāds kontinentāls arktisks gaiss no Krievijas pagājušā gadsimtā pie mums nestu krietni zemākas temperatūras.
