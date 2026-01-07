Alūksne palikusi vispār bez kioskiem

Jaunais gads sācies ar ļoti nepatīkamu ziņu Tirgotāju ielas ”Narvesen” kioska apmeklētājiem – tas slēgts! Zinātāji stāsta, ka kiosks nav atvēries pēc svētkiem un pēdējā darbdiena tam bijusi 30. decembris. Kā jau vēstījām, pirms pusgada 1. jūlijā tika slēgts un aizvākts “Narvesen” kiosks Pils ielā, tagad – slēgts arī otrs.
Šodien kioskā sastaptā pārdevēja, kura kopā ar kādu palīgu rosījās telpā, acīmredzot, krāmējot mantas, no sarunas ar žurnālisti laipni, bet tomēr atteicās, un aizvēra durvis. Zinoši informācijas avoti skaidroja, ka šim kioskam līdzīgi kā tirdzniecības vietai Pils ielā ir franšīzes ņēmējs, kas nozīmē procentuāli sadalītu atbildību un ieņēmumus. Līdz ar to par kioska rentabilitāti tam nav lemšana, to vērtē un nosaka “Narvesen” tīkla vadība.
Līdzās kioskam esošajā “Alūksnes Benu aptiekā” zināja stāstīt, ka tas ciet jau nedēļu un visu šo laiku cilvēki aptiekā interesējoties, kas noticis. “Jā, mums jautā un vecāki cilvēki pat raud, ko tagad darīšot. Kioska pārdevēja jau faktiski bija kā tāds sociālais darbinieks – palīdzēja seniorēm papildināt telefona kartes vai tikt galā ar televīzijas atjaunošanas kodiem – to jau īsti nav, kas dara un palīdz,” stāsta aptiekā, kur ievērots, ka kiosks ir ļoti iecienīts agrās rīta stundās, jo cilvēkiem tur ir visērtāk nopirkt presi, cigaretes, loterijas biļetes.
Ilggadējās aptiekas darbinieki neizpratnē, kādēļ jālikvidē kiosks, jo novērojuši, ka tur ir diezgan liela pircēju plūsma, turklāt ērti piebraukt, bet pieļauj, ka tam ir savi biznesa apsvērumi.
Neizpratnē par notikušo ir arī pie kioska sastaptais alūksnietis Andris Mazitāns, kurš regulāri iepērkas kioskā – iegādājoties loterijas biļetes. “Tas arī bija tas, ko šeit visvairāk pirka, manuprāt,” teic alūksnietis, atzīstot, ka te reizēm pat rindā bijis jāstāv. Viņš gan stipri nepārdzīvo, jo tās varot nopirkt arī lielveikalos.
“Alūksniešiem.lv” vēl nav saņemta atbilde no “Narvesen” pārstāvniecības – gaidām. Taču, kad jūlijā interesējāmies par Pils ielas kioska slēgšanu, tika saņemta atbilde par nerentabilitāti. “Mainoties pircēju paradumiem un sarūkot pieprasījumam pēc noteiktām precēm, tostarp preses izdevumiem un citām tradicionāli pieprasītām precēm, klientu plūsma šajā vietā būtiski samazinājusies,” toreiz teica Ilze Dumceva, “Narvesen” pārstāve, uzņēmuma “Reitan Convenience Latvia” mārketinga un komunikācijas departamenta direktore.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka ““Narvesen” tirdzniecības vieta Alūksnē, Tirgotāju ielā, turpināšot darbu, jo šajā vietā esot pietiekama klientu plūsma un pieprasījums pēc piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, ļaujot nodrošināt kioska ilgtspējīgu darbību.” Acīmredzot, tas ir mainījies.
Tāpat uzņēmuma pārstāve pērn jūlijā norādīja, ka arī citās Latvijas pilsētās veic kiosku rentabilitātes izvērtējumus, katru tirdzniecības vietu vērtējot individuāli. Kā ziņo kaimiņu laikraksts “Dzirkstele”, arī Gulbenē salīdzinoši nesen likvidēts šāds kiosks.
