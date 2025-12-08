Alūksnē notiks Ziemassvētku tirdziņš

Svētdien, 14. decembrī, no pulksten 10.00 līdz 14.00 pie Alūksnes Kultūras centra norisināsies tradicionālais Alūksnes Ziemassvētku tirdziņš. Autovadītājiem jāņem vērā, ka tirdziņa laikā pilsētā būs satiksmes ierobežojumi.
Tirdziņā kopumā piedalīsies 65 amatnieki un mājražotāji. Ikvienam būs lieliska iespēja sarūpēt oriģinālas dāvanas un iegādāties gardumus svētku galdam. Pasākuma noskaņu veidos Ziemassvētku mūzika un dziesmas, bet mazākos apmeklētājus priecēs Ziemassvētku vecītis, kurš ikvienu bērnu gaidīs pie Alūksnes Kultūras centra esošajā Ziemassvētku namiņā. Arī čaklie rūķi būs klāt un piedāvās dažādas jautras nodarbības.
Pasākuma nodrošināšanai 14. decembrī laikā no pulksten 07.00 līdz 16.00 būs slēgta satiksme Brūža ielas posmā no Margaritas ielas līdz Brūža ielai 7, Dzirnavu ielā posmā no Brūža ielas līdz Parka ielai un Skolas ielā posmā no Brūža ielas līdz Ojāra Vācieša ielai.
