Alūksnē notiks NBS Kājnieku skolas mācību aktivitātes

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skola oktobra beigās Alūksnē rīkos šaušanas apmācības un fiziskās sagatavošanās treniņus. Iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties, dzirdot šaušanas troksni vai redzot karavīrus kaujas formas tērpā.
- 29. oktobrī no plkst. 09:00 līdz 15:30 Kājnieku skolas pistoļu šautuvē Kolberģa ielā 2 notiks šaušanas apmācība ar pistoli GLOCK-17. Šaušana ar kaujas munīciju notiks tikai šautuves teritorijā un saskaņā ar visiem drošības standartiem. Iedzīvotāji tiek aicināti ar izpratni izturēties pret šaušanas troksni.
- 31. oktobrī no plkst. 13:30 līdz 14:30 karavīri veiks fiziskās sagatavošanās treniņu pa Alūksnes pilsētas un Alūksnes muižas parka teritoriju. Šajā laikā būs redzama karavīru skriešana kaujas formas tērpā. Iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties, redzot karavīru pārvietošanos formas tērpā.
NBS Kājnieku skola aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un vēlas drošu un raitu treniņu norisi.
Komentāri