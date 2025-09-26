Abonē! E-avīze
Piektdiena, 26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
Alūksnē notiks Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātu prezentācija

09:19 26.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

65

Foto: aluksnesezers.lv

Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz tikšanos 6. oktobrī plkst. 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, kur prezentēs šovasar veiktās Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātus. 

Pētījumu veica uzņēmums SIA “Saldūdeņu risinājumi”, un tas ir nozīmīgs solis, lai sagatavotu ezera zivsaimniecisko stratēģiju un ekspluatācijas noteikumus. Pasākuma laikā būs iespēja uzklausīt pētnieku stāstījumu par izpētes rezultātiem, iesaistīties sarunā par ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus ekspertiem. 

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu.

