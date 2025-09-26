Alūksnē notiks Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātu prezentācija

Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz tikšanos 6. oktobrī plkst. 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, kur prezentēs šovasar veiktās Alūksnes ezera zinātniskās izpētes rezultātus.
Pētījumu veica uzņēmums SIA “Saldūdeņu risinājumi”, un tas ir nozīmīgs solis, lai sagatavotu ezera zivsaimniecisko stratēģiju un ekspluatācijas noteikumus. Pasākuma laikā būs iespēja uzklausīt pētnieku stāstījumu par izpētes rezultātiem, iesaistīties sarunā par ezera ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus ekspertiem.
