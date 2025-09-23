Abonē! E-avīze
23. septembris
Alūksnē notiks aizraujošs “Krāmu vakars 2025”

08:14 23.09.2025

Agita Bērziņa

152

Foto: freepik.com

Jauniešu grupa “Oluksnieši” aicina ikvienu uz jautru un radošu piedzīvojumu – “Krāmu vakars”, kas norisināsies 26. septembrī Alūksnē. Starts un finišs Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, aicina ABJC jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs .

Pasākuma ideja ir vienkārša, bet aizraujoša: komandām noteiktā laikā būs jāmeklē un jāatnes organizatoru norādīti priekšmeti jeb “krāmi”. Krāmus drīkst meklēt visā Alūksnes novada teritorijā, ja vien paspēj ierasties finišā norādītajā laikā. Katram atrastajam priekšmetam piešķirta punktu vērtība, un uzvarēs tā komanda, kura sakrās visvairāk punktu.

Dalībnieku reģistrācija notiks no plkst. 16.30 līdz 17.30, bet starts tiks dots plkst. 17.35. Pirms spēles sākuma komandas saņems sarakstu ar priekšmetiem, kas jāatrod, un to meklēšanai atvēlēta 1 stunda un 34 minūtes.

Komandā drīkst būt no 1 līdz 5 cilvēkiem, taču katrs dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā komandā.

Lai spēle būtu aizraujoša, noteikumi paredz, ka jāatnes reāli priekšmeti – fotogrāfijas vai zīmējumi netiks pieņemti. Komandas drīkst būt radošas, bet jāievēro drošības noteikumi un godīga spēle. Atļauts izmantot transportlīdzekļus, bet jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi. Tāpat jāatceras, ka svešu īpašumu aiztikt bez atļaujas nedrīkst un viss, kas atnests uz ABJC, pēc spēles arī jāaizved atpakaļ.

Pasākuma mērķis ir ne tikai radīt azartisku sacensību garu, bet arī veicināt radošumu, sadarbību un stratēģisko domāšanu. Tā ir iespēja draugu lokā pārbaudīt veiklību un izdomu, vienlaikus popularizējot lietu atkārtotu izmantošanu.

Pasākuma noslēgumā tiks apbalvotas komandas, kas ierindosies 1.–3. vietā- būs ieguvušas vislielāko punktu skaitu, bet pateicības saņems ikviens dalībnieks.

Lai piedalītos, komandai jānosūta pieteikums (komandas nosaukums un dalībnieku vārdi) jauniešu grupas “Oluksnieši” Instagram kontā vai arī jāzvana/jāraksta uz telefona nr. 27701177 (Nikolajs).

Krāmu vakars solās būt aizraujošs un jautrs notikums, kas saliedēs dalībniekus un ļaus paskatīties uz ikdienas lietām pavisam citā gaismā.

