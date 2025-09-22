Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums

Alūksnē pieejams jauns pakalpojums – logu un saules paneļu mazgāšana, ko piedāvā ģimenes uzņēmums “Veigs”. Ar speciālu aprīkojumu alūksnietis Uldis Jaunzems spēj sasniegt pat piecstāvu ēku augšējos stāvus un veikt tīrīšanu, izmantojot tikai kristāldzidru, attīrītu ūdeni. Šī metode ļauj iegūt mirdzoši tīrus logus bez svītrām un pleķiem, vienlaikus saudzējot arī dabu.
Ideja par šo pakalpojumu Alūksnē radās gluži ikdienišķi – pašiem saskaroties ar grūtībām nomazgāt logus. “Ja jau mums tas bija vajadzīgs, noteikti noderēs arī citiem,” stāsta U. Jaunzems, kurš ar teleskopisko kātu un īpašu ūdens attīrīšanas sistēmu piedāvā pakalpojumu, kāda līdz šim pilsētā nebija. Šo darbu viņš veic pavisam nesen – tikai mēnesi, tāpēc atzīst, ka pats vēl daudz mācās un strādā vairāk testa režīmā. Teleskopiskais kāts sniedzas līdz pat 23 metru augstumam, ļaujot nomazgāt logus arī piecstāvu māju augšējos stāvos. “Tas ir pilnīgi pietiekami – augstāku ēku Alūksnē nemaz nav,” piebilst Uldis.
Svarīgi ir tas, ka logi tiek mazgāti tikai ar tīru ūdeni. Parasto krāna ūdeni attīra speciāla iekārta, tādēļ process notiek pilnīgi bez ķīmijas. Uldis uzsver, ka mūsdienās tas ir īpaši aktuāli, – arvien vairāk cilvēku izvēlas dabai draudzīgus risinājumus, atsakoties no ķīmijas un mākslīgām vielām. “Ūdens ir destilēts, pilnīgi tīrs. Ja gribētu, varētu liet krūzītē un dzert. Tieši tādēļ, mazgājot logus, neveidojas nekādas svītras vai nosēdumi – ūdens izžūst, un logs paliek spožs. Maldīgi domāt, ka tikai ar speciāliem līdzekļiem iespējams panākt spīdumu. Nē, to var arī tikai ar tīru ūdeni,” pārliecinoši saka uzņēmuma pārstāvis.
Ar otro stāvu kļūst sarežģītāk
Uldis ir pārliecināts – pieprasījums pēc logu un saules paneļu mazgāšanas pakalpojuma būs liels. Pirmkārt, Alūksnē līdz šim šādas iespējas vienkārši nebija. Otrkārt, cilvēki arvien vairāk vēlas dzīvot tīrā un sakoptā vidē. “Kad testa režīmā nomazgāju logus savam dzīvoklim un koplietošanas telpām daudzdzīvokļu mājā, kur dzīvoju, redzēju, ka interese ir. Kaimiņi nāca klāt un palūdza nomazgāt arī viņu logus. Pirmajā stāvā cilvēki parasti vēl tiek galā paši, pat ja logi nav verami, atrod kādu risinājumu. Taču, sākot ar otro stāvu, tas kļūst daudz sarežģītāk. Tieši tur palīgā nāk teleskopiskais kāts, kas ļauj tikt klāt arī logiem, kas citādi būtu neaizsniedzami. Tādas grūtības ir ne tikai daudzdzīvokļu mājās – arī privātmājās bieži ir otrais stāvs ar neveramiem logiem, kurus īpašnieki paši vienkārši nespēj nomazgāt. Zinu gadījumus, kad logu mazgāšanai nācies izsaukt pacēlāju. Bet pacēlāja noma maksā dārgi, un ne pie visām mājām tas var piebraukt. Ar manu aprīkojumu šādas problēmas pazūd,” skaidro Uldis.
Izdevīgāk kooperēties
Vislielākā interese par logu mazgāšanu, visticamāk, būs pavasarī, kad latviešiem tradicionāli iestājas spodrības laiks. Pakalpojums varētu būt pieprasīts ne tikai Alūksnē un novadā, bet arī kaimiņu novados – Gulbenē un Balvos. Uldis ir gatavs doties pie klientiem līdz pat 70 kilometru rādiusā ap Alūksni. Tomēr viņš uzsver, ka mazgāt logus tikai vienam dzīvoklim nav ekonomiski izdevīgi. Vislabākais risinājums ir tad, ja visa daudzdzīvokļu māja vienojas par kopīgu logu mazgāšanu, – gan dzīvokļos, gan koplietošanas telpās. Tieši pēdējās visbiežāk ir lielākā problēma. “Ja saviem dzīvokļiem logus kāds retāk, kāds biežāk nomazgā, tad kāpņu telpās tas notiek daudz retāk. Turklāt logi bieži vien ir augstu un tiem nav viegli piekļūt. Es ar savu aprīkojumu šo darbu varu paveikt,” stāsta Uldis. Mazgāšanas darbiem nav daudz ierobežojumu. Saule netraucē, un lielāko daļu gada logus var mazgāt bez problēmām. Vienīgais izņēmums ir stiprs vējš, kas liek kustēties teleskopiskajam kātam, un, protams, arī sals, kad logus nemazgā.
Logu un saules paneļu mazgāšana nav U. Jaunzema pamatdarbs – ikdienā viņš strādā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā Gulbenē, tāpēc mazgāšanas darbiem vairāk pievēršas vakaros un brīvdienās. Strādājot ar māju apsaimniekošanu, viņš novērojis, ka regulāra logu tīrīšana bieži sagādā problēmas. Dažos dzīvokļos to dara ļoti reti, dažos – pat nekad kopš PVC logu uzstādīšanas. “Nenoliegšu, kopš sāku nodarboties ar logu mazgāšanu, bieži skatos un vērtēju, cik tīri ir logi. Jāatzīst, ka nemaz tik tīri nedzīvojam. Stāsts nav tikai par privātmājām vai daudzdzīvokļu mājām – līdzīgas problēmas ir arī iestāžu ēkās. Pirmajā stāvā logus vēl kaut cik nomazgā, bet augstākos stāvos situācija bieži ir sliktāka,” stāsta Uldis. Viņš gan piebilst, ka šobrīd iekārta ļauj mazgāt logus tikai no ārpuses. “No iekšpuses logus ar šo ūdens strūklu nevar nomazgāt, tāpēc būtu jāmeklē cits risinājums – jāiegādājas speciāla ķīmija, lupatiņas, slotas un spaiņi,” pārdomās dalās uzņēmējs, atzīstot, ka nākotnē varētu piedāvāt arī kompleksu pakalpojumu, lai logi būtu spoži no visām pusēm.
Regulāra tīrīšana – vairāk elektrības
Ar jaunajām iekārtām var mazgāt arī saules paneļus, kuru skaits Alūksnes novadā katru gadu pieaug. Tomēr ne vienmēr to īpašnieki apzinās, cik svarīgi ir regulāri tīrīt paneļus. Netīrumi – putekļi, lapas vai putnu izkārnījumi – aizsedz saules starus, un paneļi saražo mazāk elektrības. Regulāra kopšana palīdz saglabāt augstāku jaudu, pagarina paneļu kalpošanas laiku un nodrošina, ka ieguldījums atmaksājas pilnvērtīgi. Turklāt tīri paneļi izskatās estētiski un sakoptāk iekļaujas īpašuma vidē. Šobrīd Uldim vēl nav bijusi iespēja praktiski mazgāt saules paneļus, taču aprīkojums to ļauj. “Varētu šķist, ka lietus noskalo paneļus, bet pat pēc lietus uz tiem paliek dabas netīrumi, tāpēc uz lietu vien nevar paļauties,” skaidro viņš. Ar tīru ūdeni var nomazgāt putekļus un citus dabas netīrumus, taču, ja uz paneļa vai loga ir krāsas paliekas vai grunts, vien tīrs ūdens nepalīdzēs.
Sezonas kulminācija – oktobrī
Interesanti, ka uzņēmuma izmantotā ūdens attīrīšanas iekārta ir ražota Latvijā. Uldis pats sazinājies ar ražotājiem, izzinājis visu svarīgo informāciju un zina, kur vērsties, ja nākotnē radīsies kādas problēmas, kas bieži nav tik vienkārši ar ārzemēs pirktām iekārtām. Lai arī logu mazgāšana Alūksnē ir jauns pakalpojums, citās pilsētās tas jau tiek piedāvāts, un pat dažādi pakalpojumu sniedzēji no citām pilsētām braukuši logus spodrināt uz Alūksni. Sezonas kulminācija parasti ir oktobrī, pirms ziemas, un atsākas pavasarī līdz ar pirmo sauli, turpinoties visu vasaru.
“Rīgā un Pierīgā konkurence ir spēcīga un pieprasījums liels. Uzņēmumi slēdz līgumus un logus vai ēku fasādes mazgā regulāri – trīs reizes gadā vai pat reizi mēnesī. Pie mums tas vēl nav ierasts. Saglabājusies domāšana – gan jau paši kaut kā nomazgās, un nevēlas maksāt. Gribas domāt, ka tas mainīsies,” saka Uldis. Viņš prognozē, ka līdzīgi kā ar skursteņslauķa pakalpojumu pirms 20 gadiem, kad cilvēki paši tīrīja skursteņus, tagad lielākoties maksā profesionāļiem, lai darbs būtu kvalitatīvs un māja sagatavota ziemai, tā ar laiku būs arī ar logu mazgāšanu. “Cilvēki vēlēsies dzīvot mājā ar tīriem un spožiem logiem un būs gatavi par to maksāt. Tīrā vidē ir patīkami dzīvot, vairāk saules iespīd, un visi to vēlamies,” piebilst Uldis.
Komentāri