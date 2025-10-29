Abonē! E-avīze
Trešdiena, 29. oktobris
Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
weather-icon
+6° C, vējš 0.45 m/s, D-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Alūksnē diskutēs par sabiedrības lomu civilajā aizsardzībā

08:37 29.10.2025

Agita Bērziņa

62

Ilustratīvs foto

Alūksnes novada iedzīvotājus aicina trešdien, 5.novembrī pulksten 11.00, Alūksnes Kultūras centrā uz konferenci “Sabiedrības iesaiste Civilās aizsardzības sistēmā”. Konferences mērķis ir informēt iedzīvotājus par topošo Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu, kā arī kopīgi domāt par NVO un brīvprātīgo iesaisti civilā aizsardzībā. Būs iespēja padomāt par psiholoģisko noturību krīzes situācijās, uzzināt konkrētas ģimenes pieeju domājot par 24 stundu gatavību.

Konferencē par Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu un tā nozīmi iedzīvotājiem stāstīs Alūksnes novada pašvaldības policijas civilās aizsardzības speciāliste Maija Sliņķe. Par nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaisti civilajā aizsardzībā informēs biedrības “Alūksnes lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa, kura arī vadīs konference. Pirmās daļas noslēgumā paredzētas praktiskas sarunas un diskusijas grupās par sabiedrības iesaisti civilās aizsardzības sistēmā.

Pēc kafijas pauzes konferences otrajā daļā dalībnieki iepazīsies ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem. Par psiholoģisko noturību krīzes situācijās stāstīs Zemessardzes Speciālo psiholoģisko operāciju atbalsta vada komandiera pienākumu izpildītājs Sandris Blumbergs. Par savu ģimenes pieredzi civilās aizsardzības jomā dalīsies noturības un ilgtspējas speciāliste Aiva Apša-Kīseniece no biedrības “Latvijas Lauku forums”. Savukārt Valmieras novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs Egīls Kaužēns stāstīs par biedrības darbību un attīstību cauri laikiem.

Konference notiks klātienē un dalību iespējams pieteikt līdz 3.novembrim, zvanot pa tālruni 28642250 Dzintrai Zvejniecei vai aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/cakonference_05112025. Ja tomēr nav iespējas piedalīties klātienē, tad konference būs skatāma arī tiešsaistē Alūksnes novada pašvaldības Facebook kontā @Alūksnesnovads no pulksten 9.30 līdz 10.50 un no 12.50 līdz 15.00. Konferenci organizē biedrības “Alūksnes NVO atbalsta centrs” un “Alūksnes lauku partnerība” un nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas gan var būt skaistāks par satikšanās prieku!

09:58 26.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

09:48 28.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: "Meža olimpiādē" uzvar draudzība

14:58 22.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Grāmatu svētki stiprina lasīšanas kultūru

18:43 25.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai (1)

08:00 27.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Konkurss noslēdzies! Ielūgumus saņem INĀRA PAKERE

15:02 27.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai šogad plāno gaidīt Halovīna ciemiņus?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 10:00

“Prāta spēks pret MI”
Trešdiena
29
Oktobris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Ceturtdiena
30
Oktobris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Piektdiena
31
Oktobris
Sākums: 15:00

Ekspozīcijas “Aizsapņošanās” atklāšanas pasākums
Sestdiena
1
Novembris
Sākums: 13:00

Senioru sadraudzības pēcpusdiena “Mārkalnietis - malēnietis”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025