Alūksnē diskutēs par sabiedrības lomu civilajā aizsardzībā

Alūksnes novada iedzīvotājus aicina trešdien, 5.novembrī pulksten 11.00, Alūksnes Kultūras centrā uz konferenci “Sabiedrības iesaiste Civilās aizsardzības sistēmā”. Konferences mērķis ir informēt iedzīvotājus par topošo Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu, kā arī kopīgi domāt par NVO un brīvprātīgo iesaisti civilā aizsardzībā. Būs iespēja padomāt par psiholoģisko noturību krīzes situācijās, uzzināt konkrētas ģimenes pieeju domājot par 24 stundu gatavību.
Konferencē par Alūksnes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu un tā nozīmi iedzīvotājiem stāstīs Alūksnes novada pašvaldības policijas civilās aizsardzības speciāliste Maija Sliņķe. Par nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaisti civilajā aizsardzībā informēs biedrības “Alūksnes lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa, kura arī vadīs konference. Pirmās daļas noslēgumā paredzētas praktiskas sarunas un diskusijas grupās par sabiedrības iesaisti civilās aizsardzības sistēmā.
Pēc kafijas pauzes konferences otrajā daļā dalībnieki iepazīsies ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem. Par psiholoģisko noturību krīzes situācijās stāstīs Zemessardzes Speciālo psiholoģisko operāciju atbalsta vada komandiera pienākumu izpildītājs Sandris Blumbergs. Par savu ģimenes pieredzi civilās aizsardzības jomā dalīsies noturības un ilgtspējas speciāliste Aiva Apša-Kīseniece no biedrības “Latvijas Lauku forums”. Savukārt Valmieras novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs Egīls Kaužēns stāstīs par biedrības darbību un attīstību cauri laikiem.
Konference notiks klātienē un dalību iespējams pieteikt līdz 3.novembrim, zvanot pa tālruni 28642250 Dzintrai Zvejniecei vai aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/cakonference_05112025. Ja tomēr nav iespējas piedalīties klātienē, tad konference būs skatāma arī tiešsaistē Alūksnes novada pašvaldības Facebook kontā @Alūksnesnovads no pulksten 9.30 līdz 10.50 un no 12.50 līdz 15.00. Konferenci organizē biedrības “Alūksnes NVO atbalsta centrs” un “Alūksnes lauku partnerība” un nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.
Komentāri