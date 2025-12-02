Alūksnē būs vēl viena Ziemassvētku egle

Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas šajā nedēļas nogalē līdz ar Pirmo adventi, Alūksnē solās būt īpašs. Pašvaldībā stāsta – pilsētu piepildīs siltas gaismas, eņģeļu stāsti un sirsniņu rotājumi. Ar motīvu “Sirsnīgie Ziemassvētki” pašvaldība aicina iedzīvotājus ne tikai baudīt izrotāto vidi, bet arī savā ikdienā “ieaust” vairāk labvēlības, labdarības un gaismas. Šo sajūtu plānots radīt ar galveno egli, eņģeļu tēliem, lampiņu virtenēm, kas būs vairāk nekā parasti, radot Alūksnē patiesi sirsnīgu svētku noskaņu. Pie Jaunās pils jau top galvenā Alūksnes novada Ziemassvētku egle, taču būs vēl viena – Rīgas un Miera ielas krustojumā.
Pilsētas galvenā egle, kas top pie Alūksnes Jaunās pils, šogad ietērpšoties jaunos rotājumos, atklāj Alūksnes Kultūras centra direktora vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte. Tos sarkanu sirsniņu formā veidojuši mākslinieki Lilija Kukle un Gintars Čerbikovs.
Papildus galvenajai eglei šogad alūksniešus un viņu viesus priecēs vēl viena – no meža atvesta un rotāšanai sagatavota egle. Tā jau uzstādīta Rīgas un Pils ielas krustojumā, iebetonējot egles kāju.
Novada kultūras darbinieki nav atmetuši tradīciju Alūksni Ziemassvētkos veidot par eņģeļu pilsētu. Tādēļ pilsētas noformējumu šogad papildinās vēl seši jauni eņģeļi, kas izgatavoti ar sirsniņām vai citiem simboliskiem elementiem rokās. Galvenais eņģeļu “parks” veidosies ap eglīti un pie strūklakām, kur šiem rotājumiem piebiedrosies arī pagājušajā gadā izgatavotie zvani un bumbas.
“Ar eņģeļu stāstu virzīsimies arī uz Pilssalas pusi – tie būs izvietoti gan pie Tūrisma informācijas centra, gan tālāk virzienā uz ezeru. Tur taps arī skaists ar garu lampiņu virteni izgaismots Ziemassvētku koks – lielais vītols,” stāsta kultūras darbiniece.
Mirdzēs lampiņu virtenes
Ziemassvētku noskaņa ar spilgtiem dekorējumiem, kā katru gadu, tiks radīta arī pie novada Kultūras centra. Tur būs Ziemassvētku vecīša namiņš, izrotāts skvērs, kas priecēs gan novada Kultūras centra, gan 14. decembrī organizētā Ziemassvētku tirdziņa apmeklētājus.
Pie ielu apgaismes stabiem izvietoti rotājumi jeb konsoles, kas nomainītas tūlīt pēc valsts svētkiem. Savu kārtu svētku rotai gaida arī namiņš Pils un Ojāra Vācieša ielas stūrī, kas vasarā pilsētas svētkos bija iecienīta fotografēšanās vieta. “Arī tas būs eņģeļu namiņš, kur egles atklāšanas dienā, 6. decembrī, pulcēsies rūķi un bērnus cienās ar piparkūkām un citiem saldumiem,” par Ziemassvētku rotājumu koncepciju stāsta S. Eglīte.
Atjaunots lampiņu virteņu apgaismojums būs arī ābelītēs Pils ielā, bet jau tagad vakaros ir iedegtas izgreznoto liepiņu virtenes Lielā Ezera ielā.
Svētku noformējums būs ieturēts mierīgi siltos toņos ar sarkanu akcentu. “Vēlamies sirsnību uzsvērt ne tikai svētku noformējumā, bet aicinām ikvienu šajos svētkos būt sirsnīgākiem, atcerēties par labvēlību un labdarību,” saka S. Eglīte.
