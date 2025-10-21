Alūksnē būs jauna notāre Dace Bormane – Sloga, jo līdzšinējā notāre Esēnija Zemele, kura Alūksnē strādāja teju gadu, ir pārcēlusies darbā uz Jelgavu.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs 13. oktobrī pieņēma piecu jaunu notāru zvērestu, informē Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece. Zvērināta notāre Dace Bormane – Sloga strādās Alūksnē, Inese Karlsone praktizēs Olainē, Signe Zukure – Cēsīs, Inga Kazāka – Smiltenē, bet Evija Zurģe – Krāslavā.
“Augstākās tiesas priekšsēdētājs, sveicot jaunās notāres, atgādināja, ka notariāts kā tiesu sistēmas sastāvdaļa ir pirmais solis, kas vērsts uz personas tiesību aizsardzību. Pareizs un kvalitatīvs notāra darbs nodrošina, ka mazāk strīdu nonāk tiesā. To arī priekšsēdētājs novēlēja notārēm – domājot par cilvēkiem, strādāt tā, lai mazāk rodas strīdi, kuri jārisina tiesā,” norāda R. Zvejniece.
Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe jaunajām notārēm piesprauda amata zīmes un vēlēja, lai katrs zvērestā solītais vārds caurstrāvo ikvienu darba soli.
Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs var sākt pildīt amata pienākumus pēc tam, kad devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu. Kamēr D. Bormane
– Sloga darbu Alūksnē vēl nav sākusi, līdzšinējo zvērināto notāri E. Zemeli aizvieto zvērināts notārs Ģirts Dombrovskis.
