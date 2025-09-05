Alsviķu skolā – jauna vadītāja

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā ar jauno mācību gadu ir jauna vadītāja – Inguna Avota. Mācību gadu viņa uzsāk ar entuziasmu un prieku – kolektīvs esot pazīstams, tādēļ sākt jauno darba cēlienu ir patīkamāk.
Ar Smiltenes tehnikumu I. Avotai bijušas ciešas saites arī agrāk – 18 gadus viņa veltījusi darbam Smiltenes tehnikumā, īstenojot projektus, kas ļāva vairāk nekā 700 jauniešiem doties plašajā pasaulē un iepazīt iespējas citur. Savukārt no 2022. līdz 2024. gada nogalei I. Avota bija Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja.
“Zinot to, kādu svētīgu darbu veic šīs skolas brīnišķīgie darbinieki, cik sirsnīgi šeit audzēkņi, man ir labas sajūtas. Protams, man ir vīzija par to, kā es saredzu skolas darbību, bet, lai varētu skaļi par to runāt, vēl jānogaida. Svarīgi, cik tālu drīkstam iet kā skola, ko drīkstam kā sociālā darba veicēji, jo kopumā skolai ir ļoti daudz sociālo funkciju. Sākšu ar izzināšanu,” plāno I. Avota. “Noteikti darīšu visu, lai audzēkņi, kuri savu nākotni spēj organizēt paši, būtu tam gatavi. Svarīgi, lai mūsu kopīgais darbs ir vērsts uz ilgtspējīgu pastāvēšanu. Tāpēc teicienā “Pastāvēs, kas mainīsies” ir zināma patiesība,” stāsta jaunā vadītāja. “Pašiem skolas darbiniekiem jau ir vairākas idejas, kas sakrīt arī ar manām domām, atliek tikai visu organizēt. Jau pirmajās darba dienās jūtu, ka ikviens ir gatavs daudz paveikt, lai šī vieta būtu. Vissvarīgākais ir tas, ka cilvēki, kuri šeit strādā, mīl savu darba vietu. Izcilas audzēkņu un skolēnu attiecības! To nevar notēlot, tas tā vienkārši ir. 1. septembrī īpaši varēja redzēt atkalsatikšanās prieku gan no audzēkņu, gan darbinieku puses,” saka vadītāja.
I. Avota uzskata, ka skola savas funkcijas veic veiksmīgi. “Šobrīd kolektīvs ir nokomplektēts, ir pietiekami darbinieku. Bet, ja gribas attīstīties, tad trūkst mediķa – gan kā profesionāļa skolā, gan kā pasniedzēja. Varētu atjaunot arī aprūpētāju mācību programmu. Populāra ir kokapstrādes programma, kuru vada trīs pedagogi, bet, iespējams, būtu noderīgs vēl kāds pasniedzējs, jo pašreizējie skolotāji ir ļoti noslogoti,” stāsta I. Avota.
Skolā mācās arī cilvēki no grupu mājām, kuriem ārpusstundu laika pavadīšana ir līdzīga kā grupu mājas sadzīve – kopīga virtuve, atpūtas telpa un dažādas aktivitātes, kurās izglītojamie kopā ar dienesta viesnīcas personālu pilnveido un nostiprina dzīves prasmes – ēst gatavošanu, veļas mazgāšanu, uzkopšanu un sociālās prasmes.
“Darīšu visu, lai piepildītos iecerētie nākotnes plāni. Lai mums visiem kopā veiksmīga sadarbība, lai turpinās šī ģimeniskā un sirsnīgā gaisotne mūsu skolā!” vēl vadītāja Inguna Avota.
Komentāri (6)
So skolu vajag pievienot Aizsardzības ministrijai. Dot vārdu monstru skola. Armijas elite. Tikai tā, mēs varam ar Ukrainu uzvarēt Orkus, Irānu utt.
Elites armijas vienības varam veidot tieši šajā skolā.
Visi var lidot un braukt ar tankiem. Liela armija utt. Ierakumi un zeme visus var ņemt pretī.
Neizsmeļami cilvēku resursi ir lai mēs varētu veidot spēcīgu armiju Latvijai.
Daudz miljonus. Uzsveru 17, var iedot Aizsardzības ministrija Alūksnei.
Nameja festivālu varam daudz Alsviķos utt.