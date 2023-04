Ugunsgrēkā Alsviķu pagastā izglābj tikai pusi guļbūves (papildināts)

Vakar pulksten 16.56 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Alūksnes novada Alsviķu pagastu, netālu no Alūksnes, kur dega dzīvojamā māja. Diemžēl jumts nodedzis pilnībā, puse mājas no uguns nosargāta, vēsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Dega vienstāva dzīvojamās mājas – koka guļbūves – jumts 90 kvadrātmetru platībā un arī kūla 300 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no mājas pašu spēkiem evakuējās divi cilvēki. “Jumts, var teikt, pilnībā nodega, no uguns izdevās nosargāt pusi mājas. Kā iespējamais ugunsgrēka iemesls varētu būt dūmvada bojājums, jo ugunsgrēks sākās jumta daļā. Kūla aizdegās secīgi no mājas,” stāsta VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes daļas komandieris Gints Ilva. Ar dzēšanu nav bijis sarežģījumu, jo pie mājas 30 metru attālumā atrodas dīķis.

Ugunsgrēks likvidēts pulksten 21.00. Notikumu izmeklēs Valsts policija.

Jautāts par pašreizējo situāciju ugunsdrošībā, G. Ilva stāsta, ka pašlaik, protams, aktuāli ir kūlas ugunsgrēki. VUGD daļas apkalpojamā teritorijā gan to šosezon bijis salīdzinoši maz un nelielās platībās. Viņš prognozē, ka šo ugunsnelaimju sezona varētu būt beigusies, turklāt tagad sola vēsākus laikapstākļus.

Savukārt Apes pagastā vakar dega sausā zāle 600 kvadrātmetru platībā.