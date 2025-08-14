Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Alsviķos svinīgi atklās pārbūvēto ceļa posmu

Alūksniešiem.lv redakcija - 14.08.2025 - 11:00
Piektdien, 15. augustā, plkst. 11.00 Alsviķos pie pagrieziena uz Māriņkalnu, svinīgi atklās valsts reģionālā autoceļa Alūksne–Ape (P39) pārbūvēto posmu no Alsviķiem līdz Priedulājiem (7,92.–11,36. km).

Pasākumā piedalīsies Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs,  VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes loceklis Verners Akimovs, SIA Limbažu ceļi valdes priekšsēdētājs Andis Zaļaiskalns un Alūksnes novada Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Vairāk nekā trīs kilometru garajā posmā, sākot no Alsviķiem, pilnībā pārbūvēta ceļa segu, izbūvējot drenējošo slāni, minerālmateriālu pamata kārtu, asfalta pamatkārtu un dilumkārtu. Septiņās vietās, kur tika konstatētas vājas nespējas gruntis, izbūvēti  betona pāļi, kopumā šādi pastiprināti ap 580 metri ceļa. Alsviķos izbūvēta apgaismota ietve aptuveni kilometra garumā un pie pieturvietas Alsviķi ierīkota apgaismota gājēju pāreju. Visā posmā atjaunota ūdens novades sistēma – iztīrīti grāvji un pārbūvētas caurtekas. Izcirsti krūmi.

Pārbūves darbus veica SIA Limbažu ceļi par līgumcenu 4 281 132,91 eiro (ar PVN) Būvuzraudzību īstenoja  SIA ACM Projekts, pārbūves projekta autors ir SIA Projekts 3.

Alūksniešiem.lv redakcija

