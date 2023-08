Aku vāki joprojām klab

Autovadītāji, kuri ikdienā pārvietojas pa Alūksnes tranzītielām jau ir pieraduši pie klabošajiem kanalizācijas aku vākiem. Acīmredzot par ikdienas “mūziku” šī klabēšana jāpieņem arī līdzās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Taču arī viņu mērs beidzot ir pilns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kāds alūksnietis, kurš savu vārdu laikraksta slejās nevēlas atklāt, šo jautājumu pašvaldībā aktualizējis jau pirms kāda laika, runājot ar domes priekšsēdētāja vietnieku Druvi Tomsonu. Tagad viņš vēršas arī redakcijā ar lūgumu palīdzēt “iekustināt” pašvaldības atbildīgās personas, proti, salabot kanalizācijas aku vākus uz Pils un Jāņkalna ielas. “Nevaru normāli dzīvot savās mājās Jāņkalna ielā. Pārvietojoties pa to smagajām automašīnām, kanalizācijas aku vāki dārd tā, ka rīb visa māja. Plauktos šķind glāzes, naktī kanalizācijas aku vāku rīboņa traucē gulēt. Tāpat, nereti izbīstos, ejot pa Pils ielu centrā, kad pēkšņi garām pabrauc kravas auto. Troksnis ir tāds, kā kaut kas plīstu vai gāztos,” saka vīrietis.

Problēma ieilgusi

“Pirms aptuveni diviem gadiem novēroju, ka klaudzošos kanalizācijas aku vākus laboja Pils ielā netālu no tirdzniecības centra “Maxima”. Tomēr vēl joprojām tie rada skaņu, it kā automašīnas pārvietotos pa dzelzceļa sliedēm teju vai visas Pils ielas garumā. To pašu esmu novērojis arī uz Jāņkalna ielas. Kad beidzot atbildīgās amatpersonas šo defektu novērsīs?” 2021. gada oktobrī redakcijai jautāja arī alūksnietis Raimonds Jargans. Uz to viņam toreizējais pašvaldības aģentūras “Spodra” direktors Jānis Pūpols atbildēja, ka laika gaitā kanalizācijas aku vāki intensīvās smagā transporta plūsmas ietekmē ir deformējušies, tādēļ rodas šāda skaņa. J. Pūpols norādīja, ka šo defektu aģentūra jau mēģinājusi labot, pielietojot gumijotu materiālu, tomēr tas nav līdzējis, tādēļ remontdarbi Pils ielā plānoti jau nākamajā gadā (tas ir, 2022. gadā – red.), cerot atjaunot vienu Pils ielas, no Lauku līdz Bērzu ielai, posma un Latgales ielas seguma virskārtu. “Paralēli tam atjaunos arī uz ielas atrodošos aku vākus, kuru visas ielas garumā ir aptuveni 120,” laikrakstam tolaik teica J. Pūpols. Publicējām arī speciālistu iesūtītos skaidrojumus šai problēmai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Gaida materiālu piegādi

Atbildot tagad, 2023. gada augustā, uz Jāņkalna ielas iedzīvotāja vēlreiz aktualizēto jautājumu, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka laikrakstam atbild, ka pašvaldībai ir zināma aku vāku problēma.

“Pašvaldības aģentūra “Spodra” šogad jau ir labojusi daļu lietus ūdens kanalizācijas vāku, un plānots, ka rudenī varētu labot vēl daļu. Arī SIA “Rūpe” ik gadu labo ūdens un kanalizācijas sistēmas aku vākus un darīs to arī šogad, pašlaik jau gaida šim nolūkam nepieciešamo materiālu piegādi,” informē E. Aploka.