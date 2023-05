Aktīvās atpūtas parka noslēdzošie darbi un atklāšana

Noslēgumam tuvojas teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana aktīvās atpūtas parkā Alūksnē, kur top jaunais veloparks. Jau pavisam drīz – 5. jūnijā pulksten 14.00 – Alūksnes novada pašvaldība rīkos jaunā aktīvās atpūtas un sporta objekta atklāšanas pasākumu, ko varēs apmeklēt ikviens interesents. Ja ir vēlme izmēģināt jauno trasi, obligāti jābūt ķiverei!

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Monta Melzoba informē, ka jaunais aktīvās atpūtas parks lieliski papildinās Alūksnes Sporta centra sportisko aktivitāšu piedāvājuma klāstu plašai mērķauditorijai – dažāda vecuma un prasmju velobraucējiem, skrituļotājiem, skeitbordistiem un citiem aktīvās atpūtas un sporta piekritējiem. Radītā infrastruktūra būs pieejama gandrīz visa gada garumā, tāpēc veicinās aktīvu atpūtu ārā.

Veloparka atklāšanas pasākumā 5. jūnijā piedalīsies Rīgas Skeitborda skolas treneri, kuri visiem interesentiem ierādīs dažādas skeitborda un BMX riteņbraukšanas prasmes. Savukārt no 5. līdz 9. jūnijam pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu (ABJC) centru rīkos bērnu un jauniešu apmācības, kuras laikā Rīgas Skeitborda skolas trenera Arta Amoliņa vadībā meistarklases dalībnieki tiks apmācīti trases drošai lietošanai, apgūs dažādus velo trikus un varēs kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Meistarklašu laikā no 10.00 līdz 12.00 notiks skeitborda nodarbības, bet no 14.00 līdz 16.00 BMX nodarbības. Pieteikties meistarklasei varēs tikai ar iepriekšēju pieteikšanos no 18. maija plkst. 9.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Dārza ielā 8a, Alūksnē, pa tālruņiem 64322402, 29190552 vai elektroniski abjc@aluksne.lv. Dalībnieku skaits grupās ierobežots.

Aktīvās atpūtas parkā viena blakus otrai ir izbūvētas divas asfalta velotrases. Viena no tām būs aktīvāka un vairāk paredzēta tiem trases lietotājiem, kam patīk izpildīt dažādus trikus ar skrituļdēli, skūteri vai velosipēdu. Savukārt otra – pump track trase piemērota jebkura vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa braucējiem – gan pašiem mazākajiem, gan viņu vecvecākiem. Tai nav nepieciešams specifisks sporta inventārs – der gan balansa velosipēds, gan parastais pilsētas velo, arī skrituļdēlis, skrejritenis vai skrituļslidas.

Izbūvēta arī velotrase “BTA Velozinis”, kas ir biedrības “For Better” dāvinājums. Šī trase sastāv no dažādiem elementiem, kas imitē šķēršļus, māca jaunajiem velobraucējiem tos pārvarēt un palīdz apgūt velobraukšanas prasmes.

Aktīvās atpūtas parka teritorijā uzstādīta nojume, soliņi, atkritumu tvertnes, ierīkotas labierīcības, dzeramā ūdens brīvkrāns, apgaismojums, videokameras, veikta teritorijas labiekārtošana.

Būvuzņēmums: SIA “Asfaltbūve”, projektētājs un autoruzraugs: SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”.