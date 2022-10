Aizvadītajā nedēļā Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits palielinājies vien Alūksnes un Balvu novados

Foto: Shutterstock

Aizvadītās nedēļas laikā ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits ir palielinājies tikai Alūksnes un Balvu novados, bet pārējās pašvaldībās ir sarucis, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lielākais saslimušo skaita kāpums ir bijis Alūksnes novadā – par 19% -, saslimušo skaitam nedēļas laikā palielinoties no 119 līdz 141 cilvēkam, kurš ar Covid-19 ir inficējušies iepriekšējo 14 dienu laikā.

Savukārt vislielākais samazinājums bijis Dienvidkurzemes novadā – par 49% – no 172 līdz 87 saslimušajiem.

Skaitliski visvairāk inficēto ir Rīgā. Tur svētdien ir reģistrēti 3082 iedzīvotāji, kuri ar Covid-19 ir inficējušies pēdējo 14 dienu laikā, kas ir par 18% mazāk nekā pirms nedēļas. Pēc tam seko Daugavpils, kur svētdien reģistrēti 558 saslimušie, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā svētdienā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Augstākais 14 dienu kumulatīvais saslimstības līmenis ir Rēzeknē – 1166,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tam seko Alūksnes novads ar 1039,7 gadījumiem un Krāslavas novads ar 853,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā kopumā pašlaik ir 504,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju un šis līmenis tiek pārsniegts 16 Latvijas pašvaldībās.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Jēkabpils, Ludzas, Līvānu un Preiļu novadā, Daugavpilī, Madonas, Gulbenes, Rēzeknes un Balvu novadā, Ventspilī, Augšdaugavas novadā, Rīgā un Aizkraukles novadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējušies 1697 Latvijas iedzīvotāji. Pēc tam seko iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 69 gadiem ar 1550 saslimušo un iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem ar 1527 iepriekšējo divu nedēļu laikā reģistrētiem saslimušajiem ar Covid-19.

Kopumā Latvijā pašlaik ir 9465 iedzīvotāji, kuriem pēdējo divu nedēļu laikā ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19.