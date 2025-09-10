Aizupīšu un Kolberģa ciemu iedzīvotājus aicina uz tikšanos par iespējamu iekļaušanu Alūksnes teritorijā

Sakarā ar iespējamu Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, iekļaujot tajā Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu ar nelielu lauku teritoriju pie tā Alūksnes novada pašvaldība aicina uz informatīvu tikšanos Aizupīšu un Kolberģa ciemu iedzīvotājus, kā arī citus interesentus.
Tikšanās reizē pašvaldības pārstāvji sniegs sīkāku informāciju, atbildēs uz jautājumiem un uzklausīs iedzīvotāju domas.
Tikšanās notiks:
- 23. septembrī 17.30 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11 – ar Aizupīšu ciema iedzīvotājiem;
- 24. septembrī 17.30 Kolberģa tautas namā – ar Kolberģa ciema iedzīvotājiem.
Savukārt līdz 30. septembrim iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par Aizupīšu un Kolberģa ciemu iespējamu pievienošanu pilsētas teritorijai arī pašvaldības organizētā aptaujā. To ir iespējams aizpildīt elektroniski saitē: https://ej.uz/aluksnes_robezu_aptauju. Papīra formātā aptaujas anketa aizpildāma Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās Alūksnes novadā.
Pašvaldība jau ir informējusi, ka augustā domes Attīstības komitejas deputāti konceptuāli atbalstīja priekšlikumu, izstrādājot novada jauno teritorijas plānojumu, iekļaut tajā arī ieceri par pilsētas teritorijas paplašināšanu. Līdz ar to jaunā teritorijas plānojuma dokumenta izstrāde turpinās, ietverot minēto ieceri.
Jauna teritorijas plānojuma dokumenta izstrāde Alūksnes novadam uzsākta, balstoties uz pērn novembrī pieņemto domes lēmumu. Viens no izstrādes uzdevumiem ir izvērtēt iespējas paplašināt pilsētas robežu. Arī novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam iekļautajā Alūksnes pilsētas telpiskās attīstības vīzijā ir paredzēta abu minēto ciemu teritoriju saplūšana ar pilsētu.
Augustā notikušajā Attīstības komitejā, prezentējot ieceri par pilsētas teritorijas paplašināšanu, Būvvaldes teritorijas plānotāja Vineta Podziņa uzsvēra, ka attīstoties apbūvei, abi ciemi jau faktiski ir saplūduši ar pilsētu, veidojoties pilsētvidei līdzīgai blīvai apbūvei. Ciemu teritorijās ir nodrošināta infrastruktūra, inženierkomunikācijas, ir laba sasniedzamība, izbūvēts ielu apgaismojums.
