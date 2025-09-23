Aizupīšu iedzīvotājus informēs par plāniem ciemu iekļaut Alūksnes pilsētas teritorijā

Šodien Alūksnes pašvaldības pārstāvji tiksies ar Aizupīšu iedzīvotājiem, lai informētu par iecerēm ciemu iekļaut Alūksnes pilsētas teritorijā.
Tikšanās reizē pašvaldības pārstāvji sniegs sīkāku informāciju, atbildēs uz jautājumiem un uzklausīs iedzīvotāju domas. Tikšanās ar Aizupīšu ciema iedzīvotājiem notiks Alūksnes domes lielajā zālē.
Līdz 30.septembrim iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par Aizupīšu un Kolberģa ciemu iespējamu pievienošanu pilsētas teritorijai.
Kā vēstīts, augustā domes Attīstības komitejas deputāti konceptuāli atbalstīja priekšlikumu, izstrādājot novada jauno teritorijas plānojumu, iekļaut tajā arī ieceri par pilsētas teritorijas paplašināšanu. Līdz ar to jaunā teritorijas plānojuma dokumenta izstrāde turpinās, ietverot minēto ieceri.
Jauna teritorijas plānojuma dokumenta izstrāde Alūksnes novadam sākta, balstoties uz pērn novembrī pieņemto domes lēmumu. Viens no izstrādes uzdevumiem ir izvērtēt iespējas paplašināt pilsētas robežu. Arī novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam iekļautajā Alūksnes pilsētas telpiskās attīstības vīzijā ir paredzēta abu minēto ciemu teritoriju saplūšana ar pilsētu.
Augustā notikušajā Attīstības komitejā, prezentējot ieceri par pilsētas teritorijas paplašināšanu, Būvvaldes teritorijas plānotāja Vineta Podziņa uzsvēra, ka attīstoties apbūvei, abi ciemi jau faktiski ir saplūduši ar pilsētu, veidojoties pilsētvidei līdzīgai blīvai apbūvei. Ciemu teritorijās ir nodrošināta infrastruktūra, inženierkomunikācijas, ir laba sasniedzamība, izbūvēts ielu apgaismojums.
